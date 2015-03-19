T24 LogoT24 Logo
Spor

Club Brugge, Beşiktaş'ın doğum günü kutlamasını erken bitirdi: 1-3

Beşiktaş 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Belçikalı rakibine 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

19 Mart 2015 22:16

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanak karşılaşmada Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergey Karasev düdük çaldı.

Beşiktaş Ramon Motta'yla 48. dakikada öne geçtiği karşılaşmada 3-1 mağlup olarak çeyrek final ş

Beşiktaş ikinci yarıda Ramon Motta'nın sol çaprazdan attığı şut ağlarla buluştu ve Beşiktaş 48. dakikada 1-0 öne geçti.

61. dakikada De Sutter, skoru 1-1'e getirdi. 80. dakikada   Boli Bolingoli-Mbombo Club Brugge'u 2-1 öne geçirdi. Mbombo, 90. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Karşılaşma 3-1 Brugge üstünlüğüyle sona erdi. Belçika temsilcisi adını çeyrek finale yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları, 20 Mart Cuma günü TSİ 13.00'te çekilecek.

 

 

 

ETİKETLER

beşiktaşclub bruggeuefa avrupa ligimaçhaber

İlgili Haberler

Olimpiyat'ta sahne Beşiktaş'ın, Kara Kartal doğum gününde çeyrek final için Brugge karşısında

Saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rus Sergey Karasev yönetecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24