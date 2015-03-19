Club Brugge, Beşiktaş'ın doğum günü kutlamasını erken bitirdi: 1-3

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanak karşılaşmada Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergey Karasev düdük çaldı.
Beşiktaş Ramon Motta'yla 48. dakikada öne geçtiği karşılaşmada 3-1 mağlup olarak çeyrek final ş
Beşiktaş ikinci yarıda Ramon Motta'nın sol çaprazdan attığı şut ağlarla buluştu ve Beşiktaş 48. dakikada 1-0 öne geçti.
61. dakikada De Sutter, skoru 1-1'e getirdi. 80. dakikada Boli Bolingoli-Mbombo Club Brugge'u 2-1 öne geçirdi. Mbombo, 90. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Karşılaşma 3-1 Brugge üstünlüğüyle sona erdi. Belçika temsilcisi adını çeyrek finale yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları, 20 Mart Cuma günü TSİ 13.00'te çekilecek.