Olimpiyat'ta sahne Beşiktaş'ın, Kara Kartal doğum gününde çeyrek final için Brugge karşısında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkıyor. 19 Mart'a, yani Beşiktaş'ın kurulduğu yıl olan 1903'ü temsil eden 19 Mart'a (19.03) denk gelen maçta Kara Kartal, Olimpiyat'taki 70 bine yakın taraftarının desteğiyle Liverpool'un ardından Club Brugge'ü de elemek istiyor.

Belçika temsilcisine ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olan Beşiktaş, galip gelerek tarihinde üçüncü kez çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş, ilk maçta Gökhan Töre'nin 46. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen 62. dakikada Tom De Sutter ve 79. dakikada Rafaelov'un penaltıdan attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergey Karasev yönetecek. Anton Averyanov ile Tikhon Kalugin'in yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Nikolai Golubev, ilave yardımcı hakemleri ise Sergey Lapochkin ve Sergey Ivanov olacak.

Beşiktaş nasıl tur atlar?

Kara Kartal, 1-0 veya gol yemesi halinde 2 farklı galibiyetler aldığı takdirde adını bir kez daha çeyrek finale yazdırabilecek. Beşiktaş, olası beraberlik, yenilgi veya 2-1 dışındaki tek gollü galibiyetlerde ise Avrupa'ya veda edecek. 2-1'de ise maç uzatmalara ya da penaltılara gidecek.

Siyah beyazlılarda tedavisi tamamlanan Jose Sosa takımla çalışmalara başlasa da Arjantinli'nin maç kadrosunda yer alması zor. Tedavileri tamamlanan diğer oyunculardan Atiba Hutchinson ve Serdar Kurtuluş'un kadroda yer alması bekleniyor. Son antrenmana sakatlıkları süren İsmail Köybaşı ve Alexander Milosevic ile kalçasında ağrı olan Cenk Gönen katılmadı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Tolga - Opare (Serdar), Franco, Necip, Motta - Veli, Atiba (Mustafa Pektemek) - Gökhan, Tolgay, Olcay - Demba Ba



Brugge: Ryan - Meunier, Mechele, Duarte, De Bock - Simons, Vormer, De Fauw - Rafaelov, De Sutter, Izquierdo