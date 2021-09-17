Bilgisayarları eve getiren Clive Sinclair yaşamını yitirdi

Cep tipi hesap makinelerinden, cep televizyonlarına, ilk ev bilgisayarından elektrikli ulaşım araçlarına kadar birçok icadı dolaşıma sokan Sir Clive Sinclair hayatını kaybetti.

Aralarında ZX Spectrum gibi ilk ev bilgisiyarı da olan birçok icatta imzası olan ünlü mucit Sir Clive Sinclair 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun bir hastalık sürecinin ardından Londra'daki evinde hayata gözlerini yuman Sinclair adını ilk cep hesap makinesini icat ederek duyurmuştu. Bununla da kalmadı kurduğu şirketle birçok icada imza attı.

ZX Spectrum'un mucidi

Makul bir fiyatla bilgisayarları eve taşımayı başararak ZX ile ilk ev bilgisayarını üretti. ZX Spectrum 48K ile Commodore 64'le rekabete girerek oyuncu neslinin karşısına çıktı.

Elon Musk'tan Sir Sinclair paylaşımı

Sinclair'in ölümünün ardından Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bir tweet atarak "Huzur içinde uyu, Sir Sinclair, o bilgisayarı çok sevdim" yazdı.

Kızı Belinda, Guardian'a yaptığı açıklamada "O çok şaşırtıcı bir insandı. Çok zekiydi ve her şeyle ilgiliydi. Kızım ve kızımın kocasıyla mühendislik sohbetleri yapmayı severdi." dedi.

Sir Clive Sinclair kimdir?

17 yaşında okulu bırakan ve Sinclair Radioncs'i kurmak için para kazanmak amacıyla teknik gazetecilik yapan ünlü mucit, 4 yıl bu işi yaptı.

1970'lerin başında mevcut modellerin mağaza boyutunda olduğu hesap makinelerini cebe sığdırmayı başardı.

Adını çıktığı 1980 yılından alan ZX80 ile ilk ev bilgisayarını üretti ve piyasada devrim yaptı.

Kit halinde 80, montajylı haliyle 100 sterlinden sattı. Rakiplerinin fiyatının 5'te 1'ine denk geliyordu. 50 bin adet satmayı başardı.

Daha sonra ZX81'i çıkardı ve 70 sterlinden tam 250 bin adet sattı. Bu bilgisayarlar sayesinde 3D Monster Maze ve Mazogs gibi oyunlar popüler oldu.

Bu iki bilgisayar modelinden çok fazla para kazandı. 3 yıl içinde 14 milyon sterlin kâra ulaştı.

1982 yılında ZX Spectrum 48K'yı piyasayara sürdü ve oyun rekabetine girdi. Bir nesle ilham kaynağı olan Knight Lore, Chuckie Egg, Jet Set Willy gibi oyunlarla ses getirdi.