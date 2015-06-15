Bilgisayarlara yeni tuş geliyor

İlk olarak Windows Phone'da tanıştığımız sanal asistan Cortana'nın Windows 10'lu bilgisayarların en önemli özelliklerinden bir tanesi olması bekleniyor. Ditijal asistana özel muamelede bulunacak olan ilk PC üreticisi ise görünüşe bakılırsa Toshiba olacak.

Toshiba America'nın PC bölümünün başkan yardımcısı Jeff Barney, yaptığı bir açıklamada Toshiba'nın Windows 10'lu tüm PC'lerinin Cortana tuşuyla geleceğini söyledi. Barney'e göre Cortana tuşu, fonksiyon düğmelerinin bulunduğu yerde, sol üstte yer alacak. Tuşa bastığınızda Cortana devreye girecek. Firma, Cortana'nın söylediklerinizi doğru anlayabilmesi için bilgisayarına yüksek kalitede mikrofonlar eklemiş bulunuyor.

Cortana'nın sesli komutlarınızı arka planda, sürekli olarak bekleme yeteneği de var. Ancak bu özellik, hem PC'lerde hem de telefonlarda biraz sorunlu. Bu yüzden işlevi kendiniz devreye soktuğunuzda çok daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Zaten Barney de düğmenin amacının bu olduğunu, düğme sayesinde Cortana'nın sadece siz istediğinizde sizi dinleyeceğini söylüyor.