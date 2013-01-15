Bilgisayar virüsünde gizli servis şüphesi

İstihbarat örgütlerinin bir dönem kullandığı formları da barındıran ve Kızıl Ekim olarak anılan casus programın resmi ve özel gizli belgelerin izlenip çalınması için kullanıldığı öne sürüldü.

Çeşitli "bölmeleri" bulunduğu anlaşılan program, uzaktan, örneğin elektronik posta aracılığıyla devreye sokulabiliyor.

Rus Kaspersky Labs adlı kuruluş, casus Kızıl Ekim'in, devlet dairelerindeki bilgisayarları, nükleer tesisleri, petrol ve gaz ile bağlantılı kurum ve kuruluşları 2007'den beri izlediğini belirlediklerini açıkladı.

Kızıl Ekim'in şifreli dosyalara öncelik verdiği, ayrıca silinen dosyaları geri çektiği tahmin ediliyor.

"Büyük saldırı"

İngiltere'deki Surray Üniversitesi'nden Profesör Alan Woodward, bunun büyük bir saldırı olduğunu ve "ne varsa, kaydettiğini " söylüyor.

Woodward, Kızıl Ekim'in özellikle iki uzantıya sahip özel şifreli dosyalara odaklandığını anlatıyor.

Karpersky Labs'ten yapılan açıklamada da, doğu Avrupa'daki ülkelerin yanısıra, eski Sovyet cumhuriyetlerinin hedef alındığı, öte yandan, Batı Avrupa ve ABD'deki dosyaların da hedeflendiğinin belirlendiği söyleniyor.

Kaspersky Labs adlı kuruluştan Vitaly Kamluk, casus programı ekim ayında yakaladıklarını söylüyor.

Hollywood filmi

Kızıl Ekim, Hollywood'un bir denizaltıyla bağlantılı olan çektiği filmin adı.

USB hafıza çubukları bilgisayara çakıldığında program izlemeye geçiyor ya da fark edildiğini belirlediğinde saklanıyor; elektronik posta ile yeniden devreye giriyor.

Kaspersky Labs, casus programın 250 IP adresi üzerinden 55 bin hedefe yöneldiğini söylüyor.

Bu izleme sıklığı; örneğin, devlet dairelerindeki bilgisayarların toplu halde izlenmiş olabileceğine işaret ediyor.

(BBC Türkçe)