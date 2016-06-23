Bilgisayar teknolojisinin temellerini atan Alan Turing 104 yıl önce bugün doğdu

Bilgisayar biliminin kurucusu olarak bilinen Alan Turing, 1948 yılında henüz var olmayan bir bilgisayar için satranç programı yazmaya başlamış; 1952'de de programı çalıştırmaya yetecek güçte bir bilgisayarın ortaya çıkmasına olanak sağlamıştı. Günümüzde kullanılan bilgisayar teknolojisinin temelleri 104 yıl önce bugün, 23 Haziran 1912' de doğan Turing tarafından atılmıştı.

Bu güne dek 3 kez sinema filmine konu edilen Turing'in hayat hikâyesi, 1954 yılında, 42 yaşındayken hayatını kaybettiği gün yatağının yanında yarısı ısırılmış siyanür zehirli bir elmanın bulunmasıyla son buluyor. Fakat yaşamının büyük bölümünde bilimsel çalışmalar yürüten Turing, geleceğin teknolojisini değiştiren adam olarak tüm çağların en dâhi bilim insanlarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

Bilimsel çalışma ve katkılarının yanı sıra iyi bir koşucu olduğu ifade edilen Alan Turing yaşamı boyunca, hayali kurulan projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamasıyla tanındı. Yapay zeka üzerinde de çalışmalar yürüten bilim adamı, gümüzde Turing Testi olarak bilinen bir makine için ‘zeki’ denilebilme standardını saptama girişimi olan bir deney üzerinde çalıştı. Turing'in savunduğu tez; soru soran kişiyi, diyalog içerisinde olduğunun bir insan olduğu konusunda kandırabildiği takdirde, bir bilgisayar için düşünmenin söz konusu olabileceği yönündeydi.

Bilimsel çalışmalarıyla birçok ilkin gerçekleşmesine olanak tanıyan Turing, özel yaşamında zorluklar yaşamış; İngiltere'de homoseksüelliğin suç sayılması ve bir akıl hastalığı olarak kabul edilmesi sebebiyle, mahkeme önüne çıkarılmıştı.

Bir elmayı ısırarak hayatına son vermesiyle, büyük bir dünya markasına ilham kaynağı olduğu rivayet edilen Turing, ölümünden sonra aldığı ödüller ve adına yapılan anıtlar ve heykellerle onurlandırılmış bir isim olarak bilim tarihinin en önemli isimlerinden biri sayılıyor.