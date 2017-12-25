Bilgisayar oyunu bağımlılığı akıl hastalığı sayılacak

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bilgisayar oyunu bağımlılığını akıl hastalığı olarak adlandırmaya hazılanıyor. Yapılan açıklamada, "Her alkol içen insan alkolik değil, bilgisayar oyunu oynayan herkeste de akıl hastalığı bulunmuyor fakat belirli durumlar hariç..." ifadesi yer aldı.

Örgüt, son olarak 1990 yılında güncellenen Hastalıkların Uluslararası Sınıflanması teşhis kılavuzunun 2018 yılında yinelenecek. Yinelenen kılavuzda, bilgisayar oyunu bağımlılığının akıl hastalığı başlığı altında yer alacağını duyuruldu. Örgütün Akıl Sağlığı Departmanı'nda görevli Vladimir Poznyak, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bilgisayar oyunu bağımlılığının önemli bir konu olarak tanınmasının kritik olduğunu belirten Poznyak, “Sağlık uzmanları bilgisayar oyunu bağımlılığının ciddi sorunları olabileceğini fark etmeli. Her alkol içen insanın alkolik olmadığı gibi bilgisayar oyunu oynayan herkeste de akıl hastalığı bulunmuyor fakat belirli durumlarda aşırı bilgisayar oyunu bağımlılığı olumsuz etkiler yaratabilir” şeklinde konuştu.