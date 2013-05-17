Bilgisayar oyunlarında 'şifreleme' sona eriyor

Bilgisayar oyunları üreten, sektörün dev şirketi Electronic Arts (EA), ikinci el oyun pazarına büyük zarar veren şifreleme uygulamasını sona erdirdi. Kullanıcılardan gelen tepkiler ve eleştiriler ardından bu uygulamaya son verme kararı aldıklarını belirten EA, şirket tarafından üretilen hiçbir bilgisayar oyununda bundan böyle şifreleme sistemi Online Pass'ın kullanılmayacağını açıkladı.

Şirket tarafından kullanılan 'Online Pass' programı, ikinci el bilgisayar oyunu satın alan kişilerin, oyunların kilidini açabilmek için EA'dan da bir şifre satın almasını gerektiriyordu. Şirketin ürettiği en popüler oyunlardan Battlefield 3, Dead Space ve Madden NFL 'Online Pass' uygulamasının kullanıldığı oyunlardan bazılarıydı.

EA'dan yapılan açıklamada, Online Pass kullanımına son verilmesinin başlıca gerekçesi olarak 'bilgisayar oyunu tutkunlarının bu uygulamayı beğenmemiş olması' gösterildi.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, şirketin sözcüsü John Reseburg, teknoloji sitesi Venture Beat'e yaptığı açıklamada, 2010 yılında kullanıma giren şifre uygulaması Online Pass'ın, bilgisayar oyunlarının internet üzerinden oynanan bölümlerini ve yine internet üzerinden indirilebilen ilave içeriği koruma altına almak için tasarlandığını söyledi. Ancak Reseburg, bu uygulamanın yaygın şekilde eleştirildiğini, kullanıcıların Online Pass'ı beğenmediğini belirtti. Reseburg, internetle ilişkili bölümleri bulunan ve daha önce bu şifreye ihtiyaç duyulan oyunlarda da bundan böyle şifre kullanmaya gerek olmadığını duyurdu.

EA şirketi, şifre uygulamasının bilgisayar oyunu kullanıcılarına hizmet etmeyi amaçladığını savunsa da bu sektörü izleyen uzmanlar, asıl amacın ikinci el oyun pazarını mümkün olduğu kadar küçültmek olduğu görüşünde birleşiyor. Ayrıca, şifre sisteminin kullanımda olduğu süre boyunca, EA şirketi, normal satışlarının yanısıra ikinci el oyunlardan da gelir elde etmiş oldu.

Büyük bir sektör olan bilgisayar oyunlarında üretici şirketler, uzun süredir, ikinci el piyasasının büyümesinden ve kullanıcıların yeni oyunları satın almaktansa bekleyip daha düşük fiyatla ikinci el kopyaları satın almayı tercih etmelerinden şikayetçiler.