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Sağlık

Bilgisayar oyunları kararlılığı artırıyor, agresifliği körüklüyor

Aksiyon oyunlarını seven kişiler ani tepkiler vermeye daha meyilli. Üstelik oyunlar kişilerin otokontrol mekanizmasını zayıflatarak onları daha agresif hale getiriyor

19 Ağustos 2013 14:52

Yapılan araştırmalar video oyunlarının kişileri daha agresif davranmaya ittiğini gösteriyor. Iowa State University’nin yaptığı araştırma oyunların görsel dikkati artırırken dürtü kontrolünü azalttığını ortaya koyuyor.

Telegraph‘ta yer alan araştırmaya göre bilim adamları oyunların kişilerin karar alma becerilerini artırdığını, bunun da oyuncunun görsel dikkatini en üst noktaya taşıdığını söylüyorlar. Ancak video oyunlarının kişi üzerinde olumsuz etkileri de yok değil. Zira araştırmaya göre oyun oynayan kişiler, anlık dürtülerini kontrol edemiyorlar.

Bilim adamları araştırmasında üç farklı grubu inceleme altına aldılar. İlk grup hiç oyun oynamazken diğer bir grup Unreal Tournament gibi aksiyon oyunları, üçüncü grup da Sims gibi aksiyon gerektirmeyen oyunları 10 seans boyunca oynadı. Her seansın 50 dakika sürdüğünü ve araştırmanın 11 hafta boyunca devam ettiğini de belirtelim.

Oyun boyunca ve seansların sonunda katılımcıların bilişsel kontrol ve görsel dikkatini ölçen bilim adamları aksiyon oyunları oynayan grubun diğer gruplara nazaran bilişsel kontrolünde önemli derecede bir azalma tespit ettiklerini söylüyorlar. Aynı zamanda bu gruptaki görsel dikkat becerisinin de en üst seviyeye ulaştığını da raporlarına ekliyorlar.

Sonuç olarak oyun oynayan özellikle aksiyon oyunlarını seven kişiler ani tepkiler vermeye daha meyilli. Üstelik oyunlar kişilerin otokontrol mekanizmasını zayıflatarak onları daha agresif hale getiriyor. Agresif dürtülerin üstesinden gelmek için kontrol mekanizmasının çok iyi çalışmasına dikkat çeken araştırmacılar, video oyunlarının bu açıdan olumsuz etkisi olduğunu vurguluyorlar.

 

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