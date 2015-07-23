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Yaşam
Deutsche Welle

Bilgisayar korsanları otomobil 'ele geçirdi'

Bilgisayar sistemleri kullanan yeni nesil araçlar tehlikeleri de beraberinde getiriyor. ABD'li uzmanlar kontrolünü uzaktan ele geçirdikleri bir aracın seyir halindeyken ani fren yapmasını sağladılar.

23 Temmuz 2015 13:24


Güvenlik uzmanları Charlie Miller ve Chris Valasek, seyir halindeki Fiat Chrysler Cherokee model cipi internet üzerinden ele geçirdiler. Otomobilin "hacklenmesi"nin ayrıntıları, bilişim alanındaki yayınlarıyla tanınan "Wired" dergisinde yayınlandı.

Uzmanlar önce cipin kullandığı internet adresini (IP) elde etti. Bunun için cipin internet servis sağlayıcısı ağındaki bir açıktan yararlanıldı. Böylece araçtaki bilgisayar sistemine ulaşan uzmanlar, yine buradaki bir başka açıktan yararlanarak başta fren ve gaz pedalı olmak üzere birçok birim üzerinde kontrolü ele geçirdiler. Araca otoyolda seyir halindeyken ani fren yaptırdılar.

Fiat Chrysler sözcüsü, güvenlik açığının yalnızca ABD'de satılan Cherokee modellerini kapsadığını, Avrupa piyasasına sunulanlarda sözkonusu açığın bulunmadığını bildirdi.

Yeni nesil araçlar için uyarı

Bilişim uzmanları Miller ve Valasek, aracın ele geçirilmesi deneyinin bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini söylediler. "Yeni nesil araçlar giderek daha fazla internet işlevine sahip. Bu, araçları saldırılara açık hale getiriyor" diyen uzmanlar, Chrysler'in dışında başka marka araçların da aynı yöntemle ele geçirilebileceğine dikkat çektiler.

Chrysler, yazılımdaki güvenlik açığını kapatan bir yama hazırladı. Yamanın uygulanabilmesi için araçların servise çağrılması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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