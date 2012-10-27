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Bilim / Teknoloji

Bilgisayar dünyası Windows 8'e uyarlanıyor

Bilgisayar kullanıcıları, Windows 8’in piyasaya sürülmesiyle PC ve tablet bilgisayar arasında tercih yapma zorunluluğundan kurtuluyor

27 Ekim 2012 23:12

Microsoft, Windows 8 işletim sisteminin dünyada bir milyar aşkın bilgisayarda kullanılmasını hedefliyor. Elektronik üreticileri, yeni nesil işetim sistemine uyumlu olabilmesi için yeni nesil bilgisayarlar tasarlamaya başlarken, Microsoft bin cihaza Windows 8 sertifikası verildiğini açıkladı.

Bilgisayar kullanıcıları, Windows 8’in piyasaya sürülmesiyle PC ve tablet bilgisayar arasında tercih yapma zorunluluğundan kurtuluyor. Masa üstü, dizüstü bilgisayarle, notebook’lar ve tablet bilgisayarlarla uyumlu olan Windows 8, elektronik üreticilerini yeni ürünler tasarlamaları için harekete geçirdi bile.

Toshiba’dan Lenovo’ya kadar birçok marka, klavye ve dokunmatik ekranları bir araya getirecek, böylece geleneksel PC kullanımını çok daha pratik şekilde sunacak bilgisayarlar üretmek için kolları sıvadı.

Microsoft, Windows 8 ve kendi ürünü olan Surface gibi tablet bilgisayarlarda (ARM cihazlar) kullanılacak Windows RT için şu ana kadar 1000 cihaza sertifika verildiğini açıkladı.

Windows RT işletim sistemi, iPad Mini ve Amazon Kindle Fire gibi PC'lere kıyasla daha az enerji kullanan, akıllı telefonlardaki gibi çipler bulunduran cihazlara uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Batarya ömürleri yaklaşık 10 saat olan bu tür tablet bilgisayarlara uyumlu olan bir Microsoft yazılımı daha önce bulunmuyordu. iPad ve iPhone kullanıcıları, Apple’ın hazırladığı ayarlar üzerinden Microsoft’un uygulamalarını indirebiliyordu.

Windows RT kullanan cihazların tarayıcı ve printer gibi cihazlara bağlantısı da şu noktada kısıtlı durumda. Gelecek birkaç ay içinde piyasaya sürülecek ve Windows 8 ile RT’ye uyumlu olacak cihazlardan bazıları şunlar:

Toshiba U925t, Sony Vaio Duo 11, Lenovo ThinkPad Edge Twist, Dell XPS 12, Lenovo Yoga 11, Samsung ATIV Smart PC 500T, Lenovo IdeaTab Lynx, Hewlett-Packard ElitePad 900, Asus VivoTab RT, Sony Tap 20, Asus Taichi.

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