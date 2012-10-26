'Windows 8' görücüye çıktı

Yazılım devi Microsoft, uzun bir süreden beri beklenen Windows 8 işletim sistemini teknoloji dünyasına tanıttı. Microsoft, amiral gemisi olacak ürünle dünyanın dört bir yanındaki PC, dizüstü ve tablet bilgisayarlara ulaşmayı hedeflerken, mobil cihaz alanında Apple ve Google’a karşı kaybettiği piyasa gücünü geri kazanmak istiyor. Microsoft bu kapsamda, tablet bilgisayarı Surface’ı da Windows 8 ile birlikte görücüye çıkardı.

'Büyüleyici bir tecrübe olacak'

Microsoft, yeni nesil işletim sistemiyle Surface tabletini dün New York'ta tanıttı. İşletim sisteminin tüm dünyada 1 milyar civarında kullanıcıya ulaşmasını bekliyor.

Microsoft, tüm dünyada yüz milyonlarca PC, dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayarda kullanılmasını istediği en yeni nesil işletim sistemini tanıttı. Microsoft, Windows 8 ve Windows 8 Pro olarak iki versiyonda sunulan işletim sisteminin tüm dünyada 1 milyar civarında kullanıcıya ulaşmasını bekliyor.

New York’ta düzenlenen tanıtım etkinliğinin açılışını yapan Microsoft’un Windows birimi başkanı Steven Sinofsky, medya dünyasını ve PC sanayisini temsil eden yaklaşık bin kuruluşun temsilcilerine yeni işletim sistemini tanıttı. Sinofsky, Windows 8’in temelinin bir önceki versiyona, yani dünya genelinde 670 milyon satan Windows 7’ye dayandığını vurguladı.

Başlangıç tuşunu ortadan kaldıran ve uygulamaları kare ikonlar halinde sunan yeni işletim sisteminin ara yüzünü anlatan Snifosky’nin ardından sahneye Microsoft’un CEO’su Steve Ballmer çıktı. Ballmer, “Windows 8’in kendileri ve müşterileri için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini” ifade ederken, “Windows’u ve tüm PC sanayisini yeniden tasarladık” ifadesini kullandı.

Gecede tanıtılan bir diğer yenilik, bazı analistlerin tablet ve dizüstü bilgisayarın arasında kalan bir cihaz olarak ifade ettikleri Surface oldu. Batarya ömrü ve kısıtlı uygulama sayısı nedeniyle endişelere neden olsa da, Microsoft’un büyük ümit beslediği Surface’ın tablet piyasasında iyi bir pay elde etmesi bekleniyor. ABD’li elektronik ürünleri perakendecisi Newegg’in ürün yönetimi biriminin başındaki Merle McIntosh, “Windows 8’e uyumlu cihazların ön siparişlerinin oldukça yüksek olduğunu, ancak tüketicilerin birçoğunun Windows 8 piyasaya çıktıktan ve ilk performans değerlendirmeleri yapıldıktan sonra karar vermeyi beklediğini” söyledi.

'En iyi PC’leri yaratacak'

Microsoft’un CEO’su Steve Ballmer, New York’ta düzenlenen gecede oldukça enerjik görünürken, Windows 8 için son derece iddialı ifadeler kullandı.

Ballmer, “Bugün Microsoft ve müşterilerimiz için yeni bir dönem başlıyor” ifadesini kullandı ve “Windows 8’in gelecek birkaç hafta içinde dünyanın en iyi PC’lerini yaratacağını” öne sürdü. “Yeni nesil işletim sistemini “gerçekten büyüleyici” olarak tanımlayan Ballmer, kullanıcıların yaşayacakları tecrübeden büyük keyif alacaklarını ifade etti.

Sunumunda masa üstü bilgisayarlarda elde edilecek yeni deneyimlere odaklanan Ballmer, Windows 8’in başlangıç ekranına değinerek, “Sizi tüm faaliyetlerinize bağlı tutuyor. Yaşanan tecrübe büyüleyici. Fotoğraflarınız istediğiniz anda bir anda belirecek, tüm belgeleriniz SkyDrive (Microsoft’un online depolama hizmeti) üzerinde hazır bulunacak. Önemsediğiniz her şey ve herkes sürekli elinizin altında olacak” dedi.

79 TL'ye indirin

Lenovo ThinkPad Tablet 2 tablet bilgisayarı ve Acer Aspire S7-191 dizüstü bilgisayarı gibi farklı cihazlarda sunumlar yapan Ballmer, eğlence sektörünün Windows 8 için uyumlu cihazları piyasaya süreceğini öne sürdü. Ballmer, Yammer sosyal medya ağı, Microsoft Dynamics ve diğer işletmeler için kullanılan araçların yakın zamanda yeni işlerim sistemine uyumlu olacağını açıkladı.

Kullanıcılar, Türkçe dil desteği bulunan Windows 8 işletim sistemini microsoft.com sitesinden indirebilecek. İşletim sistemi, Türkiye’deki teknoloji mağazalarında bugünden itibaren satışa sunulacak. Faaliyete geçen microsoftstore.com ise şu an 8000 bin uygulama ile hizmete sunuldu. Ballmer, Windows Store’daki uygulama sayısının yakın zamanda 100 bini geçeceğini belirtti.

Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 kullanıcıları, Ocak 2013 sonuna kadar Windows 8 Pro’yu sadece 79 TL’ye indirebilecek. Ballmer, Windows 7 kullanan mevcut 670 milyon bilgisayarın yanı sıra, 400 milyon yeni PC’nin Windows 8 kullanmasını beklediklerini ifade etti.