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Bilgin Balanlı'nın kızından Necdet Özel iddiasına yalanlama

Burcu Balanlı: Genelkurmay Başkanı’nın ‘Başbakan benim hulus ve saffetimden yararlandı’ gibi sözünü ne babamdan ne de başkasından duydum

04 Haziran 2014 15:20

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in Balyoz davasına ilişkin sözleriyle ilgili iddiasına, CHP milletvekilinin kanıt gösterdiği eski Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral Bilgin Balanlı Bilgin Balanlı’nın ailesinden yanıt geldi.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, Balanlı’nın kızı Burcu Balanlı şunları söyledi: “Ben de bugün (dün) gazetelerde okudum. Daha önce ben de, ‘Ben kendi yöntemlerimle halledeceğim, sizin için bir şeyler yapacağım’ (Orgeneral Özel’i kastediyor) sözlerini duydum. Ancak haberlerde yazdığı gibi Genelkurmay Başkanı’nın ‘Başbakan benim hulus ve saffetimden yararlandı’ gibi sözünü ne babamdan ne de başkasından duydum. 365 sanıklı bir dava. Heyetin görüşmeler yaptığını biliyorum. Kim veya kimin aile yakını ne söylemiştir, bunu bilemem. Veya sözler üzerine yorum mu yapılmıştır, onu da bilemem. Kim ne söylediyse her şeyin açıkça ortaya çıkması doğru olur.”

 

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