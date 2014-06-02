TSK'dan CHP'nin raporuna yalanlama: Özel 'saflığımdan faydalandı' demedi

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Necdet Özel'in tutuklu askerler için "Başbakan benim saflığımdan yararlandı" dediği yönündeki haberleri yalanladı.

Genelkurmay Başkanlığı, CHP’nin hazırladığı raporla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanarak bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulan raporun sunumu esnasında Genelkurmay Başkanı’na atfen söylenen ifadelerin tamamı gerçek dışı olup konu adli makamlara aktarılmıştır.”

CHP Milletvekili Özgür Özel’in, partisinin söz konusu raporu anlattığı basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in tutuklu silah arkadaşlarına “Başbakan benim hulus ve saffetimden yararlandı” dediğini iddia edilmişti.