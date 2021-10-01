Bilgileri çalındı, evine yüzlerce liralık yemek siparişleri geldi!

Yaşanan olayları anlatan Hüseyin Kolaç, “Ayın 25'inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı gizli numaradan, tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti, ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana gönderdi tüm bilgilerimi. Bende çok umursamayarak telefonu kapattım. ‘Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerimizi bildireceğiz' dediler. Ondan sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda bana saat 1'den başlayarak 1 buçuğa kadar arama olmuş yine cevapsız gece. Ben de sabah namazda aradım, kimsiniz ne istiyorsunuz dedim. Onlar da bana ‘yanlış numara' diyerek cevap verdi. Bende yanlış numara bu kadar uzun süre aramaz dedim. Bana dedikleri şu; oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu, benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler” dedi.