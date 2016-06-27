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Bilgi'de öğrenciler rektörü konuşturmadı; "Zeynep Hoca yalnız değildir" sloganları atıldı

Öğrenciler Prof. Zeynep Sayın Balıkçı'yı işten çıkaran rektöre sırtlarını döndü

27 Haziran 2016 22:33

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2016 mezunları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu’nu işten çıkaran Bilgi Üniversitesi rektörü Mehmet Durman’ı yine protesto etti. Öğrenciler, Prof. Sayın'a "Zeynep Hoca yalnız değildir" sloganı attı.

Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde ders veren Prof. Dr.  Balıkçıoğlu'nun ders esnasında sarf ettiği "En iyisini o yapıyor, en güzel nobranlığı, en güzel kabalığı, en güzel 'ben yaptım oldu'yu işin aslına bakarsanız o yapıyor" sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sayarak Balıkçıoğlu ile ilişiğini kestiğini duyurmuştu.

Öğrenciler, rektörün konuşmasını arkaları dönük bir şekilde alkışlayarak protesto etti. Rektör Durman, konuşmasını bitiremeden kürsüden inmek zorunda kaldı.

Sahnede “Sanattan bilimden nefret ediyorlar; tecavüze, hırsızlığa ses etmiyorlar” pankartı açıldı.

Öğrenciler, 25 Haziran günü yapılan mezuniyette de Durman'ı protesto etmişti.

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