Bilgi Üniversitesi mezunları Rektör Durman'a sırtını döndü!

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2016 mezunları, Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu’nu işten çıkaran Bilgi Üniversitesi rektörü Durman'ı protesto etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler rektör Prof. Dr. Mehmet Durman’ı protesto etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, üniversitenin Santral kampüsünde gerçekleşen mezuniyet töreninde öğrenciler, konuşması esnasında üniversite rektörü Durman’a sırtlarını döndü. Protesto sırasında konuşmasını sürdüren Durman, “Böyle bir protesto bekliyordum ama izninizle ben de ifade özgürlüğümü kullanacağım” dedi. Öğrenciler, daha sonra rektörün talebi doğrultusunda yüzlerini döndü.

"Muhbir değil, hukukun katilinin tanığıyız"

Törende Hukuk Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle üniversitedeki işinden çıkarılan Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu’na ‘Zeynep hocanın yanındayız’ yazılı dövizlerle destek verdi. Öğrenciler “İfade benim, özgürlük benim”, “Bunu da kayda alıyor musunuz?”, “Muhbir değil, hukukun katilinin tanığıyız” ve “Burası bizim değil bizi öldürmek isteyenlerin memleketi”.