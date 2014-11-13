Bilgi Üniversitesi'nden Yaşar Kemal'e fahri doktor ünvanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal’e, fahri doktor unvanı verdi. Türkiye ve dünya edebiyatına sunduğu eşsiz katkıların yanı sıra insanlık davalarının da önde gelen savunucularından biri olan yazara unvanı, 12 Kasım’da “Yaşar Kemal Onur Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel törenle sunuldu.

Edebiyathaber'de yer alan habere göre, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri, araştırmacıları ve eleştirmenlerinin katılımıyla gerçekleşen “Binbir Kültürün Elçisi Yaşar Kemal” başlıklı sempozyum sonrasında Sanatçı Güneş Karabuda’nın fotoğraflarından oluşan “Al Gözüm Seyreyle” adlı fotoğraf sergisi ile Yaşar Kemal’in kitaplarının ilk basımlarıyla birlikte farklı dillere çevrilen ve yazar hakkında yazılanlardan oluşan kitap sergilerinin açılışı yapıldı.