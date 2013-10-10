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Kültür-Sanat

Almanya basını Yaşar Kemal'in 90. yaşını kutladı

Europa Online Magazine ve Alman Basın Ajansı, Yaşar Kemal'in doğum gününü 'Yaşar Kemal biraz daha genç olsaydı, muhtemelen İstanbul Taksim Meydanı’ndaki protestolara katılacaktı' diye kutladı

10 Ekim 2013 14:17

Almanya basını bu yıl Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal'in 90. yaşını kutluyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Berliner Zeitung, Die Welt ve Neues Deutschland Alman Basın Ajansı, Europa Online Magazine gibi Almanya ’nın önde gelen basın organlarında geniş çıkan haber ve yorumlar yayınlandı. Hepsi bize büyük ustanın insan hakları, barış ve doğa için ne kadar uzun yıllardır savaşım verdiğini hatırlatıyor. En çarpıcı vurgu da "Yaşar Kemal biraz daha genç olsaydı Gezi protestolarına katılacaktı" oldu.

Alman basın kuruluşları, Yaşar Kemal’in Almanya’da kabul edilen doğum tarihinde yani 6 Ekim 2013’teki 90. doğum gününü kutluyor. Bu vesileyle Almanya’nın önemli birçok yayın organında çıkan haberlerde Yaşar Kemal’in yapıtlarından, yaşamından, çevre duyarlılığından ve mücadeleci ruhundan övgüyle söz edilirken, Kemal’in İsviçre’deki yayıncısı Unionsverlag da yazarın doğum gününü “Onun hiç azalmayan muzip bir hali ve hiç bitmeyen bir öfkesi var: Barış edebiyatçısı Yaşar Kemal 90 yaşında” sözleriyle kutluyor. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung "Kürt Halklarının, Türkiye’nin ve Dünyanın Yazarı", Berliner Zeitung ise "Başkaldıran bir Homerus” başlığını atmış. “Yaşar Kemal hiç satılık olmadı" ara başlığıyla siyasal savaşımlarını özetleyen yazı, yazarın Krikor Naregatzi nişanını aldığı günkü sözleriyle bitiyor: "Bu topraklar aynı zamanda çok büyük acıların, kıyımların toprağı olmuştur. Aleviler, Yezidiler, Süryaniler, Türkmenler, Kürtler ve Ermeniler. Yaşanmış çok büyük acılar, yitirilmiş çok büyük değerler var ama insanlığın bütün kirlerinden arınması çabası da var. Çabaların en kutsalı da düşmanlıklara karşı koymak, barışta direnmektir." 

 

‘Biraz daha genç olsaydı, Gezi’ye katılırdı’

 

Europa Online Magazine ve Alman Basın Ajansı büyük ustanın doğum gününü “Yaşar Kemal biraz daha genç olsaydı, muhtemelen İstanbul Taksim Meydanı’ndaki protestolara katılacaktı. Haksızlıklara karşı mücadele ve özgürlük ve insan hakları mücadelesi Yaşar Kemal’in bütün yapıtlarına damgasını vurmuş konular. Kemal sanatçılar ve yazarların da saldırıların hedefi olduğu bir dönemde, ülkedeki tırmanan gerilimden endişe duyanların hazırladığı bir açıklamayı imzalayanlar arasında yer alıyordu. Çağdaş Türk edebiyatının Kürt kökenli ‘asil beyefendisi’ 6 Ekim’de doksan yaşına basıyor” sözleriyle kutluyor.

 

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