Bilgi Üniversitesi kurucusunun derlediği müze koleksiyonu satışta

Bilgi Üniversitesi dahilinde 2007 yılında açılan Santralİstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonu Kültür Bakanlığı onayı ile satışa çıkarıldı. 17 Şubat'ta Sofa hotel'de yapılması planlanan müzayedede sanat eleştirmeni Evrim Altuğ’un tespit ettiği kadarıyla koleksiyona ait 36 eser yer alıyor. Bilgi Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göreyse 70 eserin satılması söz konusu.

Konu üzerine gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Osman Erden (AICA Türkİye Başkanı): Genelde bir müzeye girmiş bir eser, artık sanat piyasasından çekilmiş olarak kabul edilir. Birkaç sene önce, bu müze de büyük bir heyecanla oluşturuldu. Türkiye sanat ortamı da heyecanlandı, eserler bağışladı. Şimdi müzenin önemli bir kısmının kapatılıp dersliğe dönüştürülmesi ve koleksiyonun önemli bir kısmının satışa sunulması hem kurum hem de Türk çağdaş sanat ortamı açısından büyük bir utançtır. Umarım 17 Şubat'a kadar gerekli tepkileri gösterebiliriz.

Santralİstanbul'un kurucularından Oğuz Özerden: biz bu eserleri aldığımız zaman, kamunun elinde olsun diye tescil ettirmiştik, müze envanterine. Her sene teftiş de edilirdi hatta. Ama satılması konusunda izin alınmış demek ki...

Konu üzerine sanat Eleştirmeni Vasıf Kortun: Bir yanda bir türlü açılamayan Resim Heykel Müzesi, eserlerinin akıbeti belli olmayan Ankara Müzesi gibi vakalar var. Öte yandan, özel sektöre güvenip devredilen müzecilik örneklerinden biri gözümüzün önünde yok oluyor şimdi. Kamuya güvenemiyorsak, özel sektör de hüsrana uğrattıysa, Türkiye'nin sanat belleğine ne olacak? Tehlikeli bir gidiş olarak görüyorum bunu. Devletten müze ve kamu hizmeti için kiralanan, bu iddiayla yola çıkan bir özel kurumun bu şekilde davranması, başka örnekler için de çok tehlikeli bir öncül olacak.

Satışa çıkarılacaklar arasında Fikret Mualla, Mübin Orhon, Yüksel Arslan, Ömer Uluç, Kemal Önsoy, Nil Yalter, Abdurrahman Öztoprak, Nur Koçak ve Selma Gürbüz gibi sanatçıların eserleri var.