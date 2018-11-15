Bilfen Yayın Grubu 300'ü aşkın yeni yayınıyla kitap fuarında

İSTANBUL, (DHA)- BİLFEN Yayın Grubu; Bilfen Yayıncılık ve Netbil Yayıncılık markaları ile 37.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'ndaki yerini aldı. Grup, fuar kapsamında tamamen yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış, 300’ü aşkın yeni yayınının tanıtımını yapıyor.

10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından birçok yazarı kitapseverlerle buluşturan fuarda katılımcılar, Bilfen Yayıncılık ve Netbil Yayıncılık’a ait, içerikleri güncellenmiş ve zenginleştirilmiş okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yayınları ile yine yayın grubuna ait yeni dijital platformlar hakkında detaylı bilgiler alabiliyor.

OKUL ÖNCESİNDEN ÜNİVERSİTE HAZIRLIĞA KADAR TÜM YAYINLAR VAR

Türkiye\'nin 81 ilinde 400’ü aşkın bayisiyle okul öncesi dönemden üniversite hazırlığa kadar her kademede olan yayınlarını öğrenci ve öğretmenlerle buluşturan Bilfen Yayın Grubu; Bilfen Okulları\'nın deneyimi ve birikimlerini, alanında yetkin ve güçlü öğretim kadrosuyla harmanlayarak yola çıkıyor. Fuarda, grup markalarından Bilfen Yayıncılık ve Netbil Yayıncılık’a ait yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış Fasikül Set, Netbil Net Öğrenme, Bilfen Depar Yeterlilik Paketleri gibi yeni ürünleri de inceleme fırsatı bulan katılımcılar, aynı zamanda dijital platformların kullanımı hakkında da bilgi edinebiliyor.

Netbil Yayıncılık, ilkokul düzeyindeki Sesli Kale setleri ile öğrencilere destek verirken, ortaokul düzeyindekiler de fasikül setleri ile fuar boyunca öğrenci ve öğretmenler ile buluşmaya hazır.

SINAVA HAZIRLIKTA YÜZDE 93 SORU İSABETİ

Konu anlatımlı kitapları, testleri ve açık uçlu sorulardan oluşan yardımcı kaynakları ile öğrencilere destek olan Bilfen Yayın Grubu, geçen yıllarda yüzde 93\'lük soru isabeti ile sınavlara hazırlıkta öğrencilerin temel kaynağı oldu.

SORULARIN CEVAPLARINA CEP TELEFONUNDAN ULAŞMA İMKANI

Bilfen Yayıncılık’ta dijital platform içindekioptikleri okumak için tasarlanan “AOS” ve Netbil Yayıncılık’ta “ADS” uygulamaları 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nda tanıtıldı. Öğrencilerin kitapların içinde yer alan soruların cevaplarına anında ulaşabilmelerini sağlayan BilfenYayıncılık’ta BilQR ile Netbil Yayıncılık’ta ise Net QR, fuarda dikkat çeken dijital uygulamalar arasında yer aldı.

Bu yıl ilk kez 8 ve 12.sınıf soru bankaları için hayata geçirilen BİLVU ve NETVU dijital uygulamaları da 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

AKIL OYUNLARINA BÜYÜK İLGİ

Bilfen Yayın Grubunun yeni satış kanallarından biri olan ve eğitimde kendini kanıtlamış dünya ülkelerinde öğretim metodu olarak kullanılan, geleceğin en önemli materyali olarak geliştirilen akıl yürütme, hızlı düşünme, görsel algılama ve yaratıcılık ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanılarak çözülebilen yeni ve zenginleştirilmiş kutu oyunlarıda öğrencilerden büyük ilgi görüyor.