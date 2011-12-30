Bilezik hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

T24 - Konya’da 3’ü kadın 4 kişi, bir sarraf dükkânına girerek 3 bin lira değerindeki bileziği çaldı. Kuyumcuda çalışanları oyalayan ve el çabukluğu ile 3 bin TL değerindeki bileziği çalan şahısların hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.





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Olay, Meram İlçesi sarraflar yeraltı çarşında bulunan bir kuyumcu dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 10.35 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti.

Kuyumcuya gelen 3 kadın, düğün yapacaklarını ve 3 altın bilezik alacaklarını söyledi. Bunun üzerine bileziklerin bulunduğu raflar tezgâhın üzerine çıkarıldı. Kadınlardan biri konuşarak iş yeri sahibini oyaladı. Değer iki kadın ise bilezikleri kollarına takıp denemeye başladı. Bu sırada kadınlardan biri, eline aldığı 3 bilezikten birini el çabukluğu koluna geçirerek çarşıda kalabalığa karıştı ve ortalıktan kayboldu.

3 bin TL değerindeki 'Mevlana' adı verilen özel işlemeli bileziği çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalanmaktan kurtulamadı.

Sarraf Ayhan Sayılar, kadınların hareketlerinden şüphelendiklerini söyledi. Sayılar, “Satış yapmayacağımı söyledim. Kadınlar ayrılır ayrılmaz bu kez bir erkek şahıs geldi ve çalışanları oyaladı. Daha sonra herkes gidince bileziğin eksik olduğunu anladım.”dedi.



Olayın polise bildirilmesi üzerine iş yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve zanlıların eşkâlini belirleyen polis yakalamak için çalışma başlattı.

ZEKİ DURSUN-KONYA