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Sağlık

Bileğindeki ağrı nedeniyle gitmişti, hastanede hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden kişin ağabeyi hastaneden davacı olacağını açıkladı

01 Haziran 2017 19:59

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nde bilek ağrısı şikayetiyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gelen 20 yaşındaki Harika Kaplan, verilen ilaca gösterdiği reaksyon sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Ağabey Hakan Kaplan, davacı olacaklarını söyledi. 

Yüksekova'nın Yeşildere Mahallesi'nde oturan Harika Kaplan'ın sağ bileğindeki yaranın şiddetli ağrılara neden olması üzerine yakınları dün Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirdi. Muayene ardından da ameliyat edilmesine karar verildi. Kaplan'a ameliyat öncesi verilen bir ilaç fenalaşmasına neden oldu. Kaplan'ın fenalaşması üzerine hastane yönetimi Van'dan ambulans helikopter isteğinde bulundu. Kaplan, ambulans helikoptere bindirilmeden doktorların tüm çabanısana rağmen kurtarılamadı.

Hastane yönetimi, konunun adli boyuta taşındığını bu nedenle şimdilik açıklama yapmayacaklarını belirtirken, ağabey Hakan Kaplan, kardeşinin ölümünden doktorlarını sorumlu tuttu. 9 kardeş olduklarını belirten Hakan Kaplan, davacı olacaklarını ve sorumluların cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. 

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