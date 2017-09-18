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Eğitim

Bilecik'te mehterli dualı eğitim yılı başlama töreni

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te yeni eğitim öğretim yılı, çocuk mehter takımının gösterisi ve okunan dualarla başladı

18 Eylül 2017 22:04

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te yeni eğitim öğretim yılı, çocuk mehter takımının gösterisi ve okunan dualarla başladı.
Yeni eğitim öğretim yılının açılış töreni, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş\'un Atatürk Anıtı\'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra törenlere Kozabirlik İlkokulu\'nda devam edildi. Buradaki etkinlikte Söğüt İlçesinden gelen Çocuk Mehter Takımı gösteri sundu, ardından dualar okundu. Bilecik Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, mehter gösterisi ve dua okunması projesinin çocuklara özel bir şey yapmak niyetiyle ortaya çıktığını söyledi. Durmuş şöyle konuştu:
\"Bu özel bir proje değil sadece çocuklarımızın ilk okul günü daha heyecanlı olsun istedik. Çünkü bugün onların ilk günü, unutmayacaklar. Neticede kendi öğrencilerimizden oluşan bir mehteran takımız eşliğinde okullarına giriş yapsınlar istedik. Çocuklar da bunu çok büyük bir coşkuyla karşıladılar. Milli manevi değerlerimiz  de yaşamış oldu. Çocuk okula ne kadar mutlu başlarsa eğitim öğretim hayatı da o kadar mutlu ve güzel bir şekilde gidiyor. Çünkü başarının sırrındaki ana temel mutlu olabilmesidir. Değer verildiğinin hissedilmesidir. Biz bugün çocuklarımıza bugün yeniden onların bizler için ne kadar değerli olduklarını hissettirmek adına onlar için özel bir şey yapmak istedik. Bütün amaç bu.\"

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