Bilecikli bal üreticisinin kovanları ayılar tarafından parçalandı

Bilecik Toplu Konut Bölgesi Yediler Mevkiinde arıcılık yapan Rıza Yıldırım’ın kovanlarını ayılar parçaladı.

Yakın zamanda kiraz ve elma gibi ürünlerinde meyve vermeye başlayacağını aktaran Yıldırım, ayıların insanlara da zarar verebileceğini söyleyerek, "Bugün buna vermiş olduğu zararı yarın bir çocuğumuza verebilir" dedi. Arıcı Rıza Yıldırım şöyle konuştu:

“Aşağı yukarı 10 yıldan beri arıcılık yapıyorum. 16-17 kovan arım vardı. Bu seneye kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. Maalesef bu sene 10 günden beri her akşam ziyaret ediyor. 16-17 kovan arımı tamamıyla telef etti. Diğer arıcı arkadaşlara şöyle söyleyeyim tedbirlerini alsınlar. Hiç bırakmıyor tamamıyla telef ediyor. Kovanları kırıyor. Larva olan petekler tamamıyla gidiyor. Yetkililerden şunu istiyorum; bir an önce bunlara bir tedbir alınması lazım. Tamam ayıyı vurmak suç teşkil ediyor ama gerçekten de zarar veriyor. Ben şu anda mağdurum. Belki benim gibi kaç kişi mağdur bu konuda. Çünkü bugün bu burada kalmayacak, kirazlar olacak kiraz dallarını kıracak, elma olacak elma dallarını kıracak.

Ben sadece şunu istiyorum yetkililerden, bu tip konularda insanları mağdur bırakmamak gerekiyor. Tamam bunların da bir yaşantıları var. En azından bunu tutup, kapan kurup Bursa Uludağ eteklerine götürebilirler yani. 10 günden beri her akşam geldiği saat belli. 11.30, 2.30 veya 3.00, yani kesin geliyor. Kaçmıyor da öyle bir riski de var. Hanım arkadan geliyor, ben önden koşuyorum, döndü bir de bize baktı. Bir de kır bir ayı, yani çok büyük.

Şu anda bulunduğumuz konum gerçekten çok önemli bir konum. Yani evlerle nizamı bitişik. Burası şehrin dışında kırsal bir bölge de değil. Bugün buna vermiş olduğu zararı yarın bir çocuğumuza verebilir."