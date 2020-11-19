Bilecik’te 36 bin ağaç ve günde 500 ton su maden ocağına ‘kurban’ gidecek

Bilecik’te maden ocağının kapasite artırımı ve kurulması planlanan cevher zenginleştirme ile atık tesisi için, 36 bin ağaç ve günde 500 ton su, 9’a karşı 12 kabul oyu ile Meclis kararıyla gözden çıkarıldı. Ret oyu veren il meclis üyeleri, kabul eden üyelere, “Bu karara kabul oyu vererek, halkın ve haklının yanında duramadıklarını gösteren il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızı vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

BirGün’den Gökay Başcan imzalı habere göre, Muratdere Madencilik tarafından ‘açık ocak’ yöntemiyle işletilen maden ocağının kapasite artırımı, atık ve cevher zenginleştirme tesisi için 2017 yılında çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumsuz kararı verildi. Projeyi yeniden gündeme getiren şirket, Bilecik İl Genel Meclisi’nden onay istedi. Bölge halkının tüm itirazlarına rağmen çevrede büyük ekolojik tahribata neden olacak proje için onay verildi. Şirket böylece yeni bir ÇED süreci başlatabilecek.

12 kabul oyuna karşı 9 ret oyu veren Meclis üyesi açıklama yaptı. “Bilecik İl Genel Meclisi’nin vicdanlı üyeleri Muratdere’de orman katliamına karşı çıkıyor” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Bozüyük için, bölgemiz için, ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için kara bir gün maalesef. Bozüyük, Muratdere ormanlarını talan edecek, bölgenin oksijen deposu, çok değerli orman florasını yok ederek bakır madeni yapılmasına göz yumacak izin Bilecik İl Genel Meclisi’nden, bizlerin direnmesine, hayır demesine rağmen 12 kabul, 9 ret oyuyla geçirildi. İlk etapta bin 260 hektar çok kaliteli orman arazisi. Bitki örtüsü üzerinde yaşayan canlıların yuvası, 36 bin ağaç katledilecek. Madenin işlenmesinde günde 500 ton temiz su kullanılacak ve kirlenmiş suyun ne olacağı belli değil.”