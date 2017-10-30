Bilecik Belediyesi, İyi Parti'yi mahkemeye veriyor

Bilecik Belediye Başkanı AKP'li Selim Yağcı, İyi Parti'nin logosunun telif hakları kendilerinde olan Kayı Boyu amblemine benzediği gerekçesiyle mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

Yağcı, yeni kurulan İyi Parti’nin logosunun ‘Kayı Boyu’ amblemine benzetilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Patenti Bilecik Belediyesi’ne ait olan Kayı Boyu simgesini kullanan partiye karşı hukuksal haklarımızı kullanacağız” dedi.

Osmanlı’nın kurulduğu topraklardan miras kalan Kayı Boyu simgesinin telif haklarının Bilecik Belediyesi’nde olduğunu söyleyen Yağcı, “Kayı’yı amblem olarak belirtmeme gibi bir kurnazlığa giderken diğer taraftan da Kayı’yı belirtecek işaretleri ve sözleri kullanarak patenti bizde olan ve halkımıza da mal olmuş, atalarımızdan bize emanet olan bir işareti partinin işaretiymiş gibi bir kurnazlık içerisine girme eğilimlerini de görüyoruz” diye konuştu.

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"Belediye 2014 yılında patent tescili aldı"

Belediye başkanı olmadan önce çeşitli illerde hâkimlik yapan Selim Yağcı, Kayı Boyu ambleminin patent tescilini 2014 yılında Bilecik Belediyesi’nin aldığını, kente üç boyutlu büyük bir Kayı Boyu Anıtı yaptırdıklarını söyledi.

DHA’nın haberine göre Yağcı, "İyi Parti kurulduğunda, simgesini ‘İyi’ yazarak, Kayı simgesine benzer tarzda bir simge oluşturmuş. Partinin logosunun tek başına bizim Kayı Boyu Anıtı’nı veya Kayı Boyu amblemini gösterecek nitelikte olmadığını düşünüyorum. Ama partinin yöneticileri ve diğer kesimleri bu konuda çeşitli beyanatlar veriyor. Örneğin, Başkan Meral Akşener ismi ile ‘Türkiye İyi olacak. Teşekkürler Bilecik Belediyesi’ gönderisi paylaşılarak belediyemizi de gösterecek şekilde bir algı oluşturma operasyonuna girişmişler. Kayı Boyu amblemini kullanma ve bunu çağrıştırma böyle bir hukuksal tecavüzü de içermektedir. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak patent tescilinin ve anıtın bize sağlamış olduğu telif haklarının bize sağlamış olduğu tüm hukuksal haklarımızı da ilgili parti hakkında kullanacağız" diye konuştu.