Meral Akşener'in partisinin ismi Kayı Boyu'ndan mı esinlenildi?

Meral Akşener'in kurduğu yeni partinin ismi bugün (25 Ekim 2017) açıklandı. İYİ Parti ismi ile siyaset hayatına başlayan partinin tanıtımı Akşener tarafından yapıldı. Partinin isminin İYİ olması ve Akşener'in konuşması sırasında Kayı Boyu bayraklarının salonda olması dikkat çekti. Bu görüntüler "Parti'nin ismi Kayı Boyu'ndan mı esinlenildi?" sorusunu akıllara getirdi.

Sabah saatlerinde 'İyi Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimine teslim eden Meral Akşener, yeni partisini Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye İyi Olacak’ sloganıyla kamuoyuna açıkladı. Parti konuşmasının yapıldığı salonda Kayı Boyu bayraklarının olması dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre parti isminin, Oğuz Kaan Destanı'nda yer alan 24 boydan biri olan Kayı Boyu'nun bayrağından esinlenildiği iddiası ortaya atıldı.

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Kayı Boyu kimlerden oluşur, tarihte yeri nedir?

Kayılar, 12. yüzyılda İran coğrafyasına, buradan da Anadolu'ya geçerek önce Selçuklu tebaası olmuş ardından Osmanlı Beyliğinin ve devletinin kurucu unsurları olmuşlardır.

Kayılar, kökenleri itibariyle 24 oğuz boyundan biri olarak varlıklarını yüzlerce yıldır koruyan güçlü ve önemli bir boydu. Göktürkler ve Karahanlılar dönemlerinde İç Asya’da varlıklarını devam ettiren Kayılar, 9. Yüzyılda Selçuklu Devleti bünyesinde ekseriyetle Horasan bölgesinde varlıklarını sürdürmekteydiler. Selçuklu tebaası olmayan ancak Selçuklu Devleti hudutları içerisinde diğer Türk boyları gibi konar/göçer yaşayan Kayılar Anadolu’ya iki ayrı dönemde iki ayrı kol halinde girdiler. İlk önemli Kayı kolu Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ya giriş yapmış ve ilerleyen yıllarda güçlenerek Artuklu beyliğini kurmuşlardı. Horasan ve Merv bölgesinde varlıklarını devam ettiren bir diğer Kayı kolu ise Moğol baskıları nedeniyle Batıya doğru sürüklenmiş, Harzemşahlar ile birlikte 12. Yüzyılın sonlarında Anadolu’ya girmişlerdir.

Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan, Kaşgarlı Mahmud'un Divân-ı Lügati't-Türk adlı eserine göre ise yirmi iki Oğuz boyundan ikincisi. Divân-ı Lügati't-Türk'te belgeleri; Kayi.png olarak tanımlanmaktadır.

Oğuzların Bozok kolundan bir boydur. Osmanlı Hanedanı bu boydan gelmiştir. Reşidüddin'nin listesinde sembolleri şahin, yani şahinlerin en büyüğü olan akdoğan'dır.

Oğuzlar'ın en kudretli boylarındandır

Kayı kelime anlamı olarak güç, kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur. Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır.

Anadolu'ya gelen boylardan biri olmakla beraber önce Ahlat bölgesine yerleşmişlerdir. Anadolu Selçuklu sultanı I. Alâeddin Keykubad bu sırada göçebe hayatını yaşayan Kayıları; Viranşehir, Halep ve Karacadağ yöresine yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey ile Dündar beyler Söğüt ve Domaniç yörelerine yerleşmişlerdir. Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i yaylak olarak kullanmışlardır.

Ertuğrul Bey, bu tarihlerde Türkiye Selçukluları Devleti’nin batı sınırında bir ”uçbeyi’ idi.Uçbeylerinin görevi sınırları korumaktı.Ertuğrul Bey, çok ileri bir yaşta Söğüt’te vefat etti (1281).

Kayı Boyu, Osmanlının kuruluş dönemlerinde Evrenos Gazi ve Hacı İlbey gibi beyleri ile balkanların fethinde büyük yararlılık göstermiş, Vardar ovası ve Kaza-i Cuma yöresine yerleşmişlerdir. Evrenos Gazi ve Hacı İlbey'in aileleri bugün bile bilinmektedir.

Osman Gazi'nin ağabeyi olan Gündüz Alp (Gündüz Bey) soyundan gelen Amuca Kabilesi (Amucalar), halen Yozgat kadışehri örencik köyü , Kırklareli ve Tekirdağ'ın çeşitli köylerinde, Güneydoğu Bulgaristan'da, Balıkesir'in Ertuğrul köyünde ve Eskişehir Mihalıççık ilçesinde varlıklarını sürdürmektedirler.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle takrar gündemde

TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisinde Kayı Boyu'nun tarihi anlatılıyor. Son dönemde oldukça popüler olan dizi de Kayı Boyu'nun simgeleri de sıkça kullanılıyor.