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Politika

Bildiriyi koyana bir soru sordunuz mu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu “Siz gerçekten birisini mi yargılayacaksınız, 27 Nisan’da bildiriyi Genelkurmay’ın sitesine koyan Genelkurmay Başkanı’na bir soru sordunuz mu?&rdquo

11 Temmuz 2010 03:00

T24 - Ergenekon sürecinde hukuk garabeti yaşandığını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu “Siz gerçekten birisini mi yargılayacaksınız, 27 Nisan’da bildiriyi Genelkurmay’ın sitesine koyan Genelkurmay Başkanı’na bir soru sordunuz mu?” diye konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara önümüzdeki seçimlerde “güç birliği” çağrısında bulunarak, Türkiye’nin ciddi bir yol ayrımında olduğunu söyledi.  Ulusal Kanal ve Aydınlık Dergisinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ergenekon sürecini, ekonomik durumu ve açılımı eleştirerek, “Siz gerçekten birisini mi yargılayacaksınız, 27 Nisan’da bildiriyi Genelkurmay’ın sitesine koyan Genelkurmay Başkanı’na bir soru sordunuz mu?” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki seçimlerde Türkiye ya demokrasiden yana tavrını koyacaktır veya baskıcı bir rejimden yana. Her yerde şunu söylüyorum. Bu ülkenin emeklisi, çiftçisi, işçisi, sanayicisi, esnafı, sokakta kâğıt toplayan adamı ve yoksulu. Bu düzenden kim memnun? Bir avuç rantiye ve AKP yandaşları. O zaman  bu düzenden memnun olmayanların güç birliği yapması lazım” diye konuştu.


‘Sivil dikta var’

Ergenekon sürecinde bir hukuk garabetiyle karşı karşıya kalındığını belirten Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Çağdaş bir ülkede, bulgulardan yola çıkarak sanığa ulaşırsınız, buna itirazolmaz. Ergenekon sürecinde tersi yapıldı. Önce kişiler belirlendi, arkasından deliller yaratılmaya başlandı, arkasından insanların tutuklandı. Bir hukuk garabeti ile karşı karşıyayız.”

AKP'nin hem içerde hem dışarıda zemin kaybettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Zemin kaybettikçe, baskıcı anlayışını artırıyor. Medya üzerine baskı kuruyor, sivil toplum örgütleri üzerine baskı kuruyor. Bugün insanlar düşüncelerini özgürce açıklayamıyorlar. Çünkü AKP eleştiriye tahammül edemiyor. Sivil bir dikta var.


‘Zırhlı aldınız’

Emekli paşaların darbe yaptığı dünyanın neresinde görülmüş? Siz gerçekten birisini mi yargılayacaksınız, siz demokrasi kültürünüzün geliştiğini mi söylüyorsunuz? 27 Nisan’da bildiriyi Genelkurmay’ın sitesine koyan Genelkurmay Başkanı’na bir soru sordunuz mu? Sormadınız. Ama o bildiri kondu diye mağdur edebiyatı yapıp seçime gittiniz. Sonra ne yaptınız aynı komutanın altına zırhlı araç aldınız. Ve dönüp bize diyorlar ki, ‘askeri vesayet var.’ Bu anlayışı şiddetle reddediyoruz.”


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