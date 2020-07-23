Bildirici: Muhabirlerin Erdoğan ile tek yakın temas noktası grup toplantıları ya da cuma namazı çıkışı, Altun'dan izin alınabilirse soru sorma imkânı buluyorlar

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin çalışma koşullarının daha da kötüleştiğini belirterek, "Muhabirlerin Erdoğan ile tek yakın temas noktası, TBMM’deki Grup toplantıları ya da Cuma namazları çıkışı. Fahrettin Altun’dan izin alınabilirse bu çıkışlarda bazen soru sorma imkânı bulabiliyorlar. Öyle zamanlarda da 'Şu konulara girmeyin', 'Bu konuyu sormayın' uyarıları da eksik olmuyor tabii." düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle konuştuktan sonra yazısını kaleme aldığını belirten Bildirici, "Cumhurbaşkanlığı muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından göremiyor; konuşamıyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile bir kere bile bir araya gelmiş değil. Eskiden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın bürosunu ziyaret edermiş ama beş yıldır o da yok." değerlendirmesine bulundu.

Bildirici, "O yüzden de Erdoğan, -Başbakanlık döneminden kalan bir iki kişi dışında- artık bir avuç kalan Cumhurbaşkanlığı muhabirlerini tanımıyor, adıyla hitap edemiyor. Oysa eskiden Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit gibi liderler, sadece kendilerini izleyen muhabirlerin değil, eş ve çocuklarını bile adlarını bilirlerdi." yorumunu yaptı.

Bildirici, " Onun dışında yabancı liderlerle düzenlenen basın toplantılarında ve havaalanındaki uğurlamalarda soru sorulmasına izin verilebiliyor. 'Soru alınmayacak' denildiğinde muhabirler, sahnelenen oyunun bir parçası olarak izlemekle yetinmek zorunda kalıyorlar. Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin Cumhurbaşkanı ile muhatap olabildikleri başka da bir yer yok. Aslında Cumhurbaşkanı sadece 'özel uçak gazetecileri' ile muhatap. Gezilerde onlarla konuşuyor, onların 'kontrollü' sorularını yanıtlıyor. Cumhurbaşkanlığı muhabirleri için atılan tek olumlu adım, günübirlik yurtdışı gezilere bir muhabir alınması. O kadar…" görüşünü savundu.

Bildirici, "Foto muhabirlerinin de hareket imkanı sınırlı. Cumhurbaşkanının yakınına gidebilmeleri, istedikleri yerden fotoğraf çekmeleri yasak. Bazı toplantılara tek foto muhabiri alınıyor, o çekip diğerlerine veriyor fotoğrafları. Erdoğan’ın yakınından fotoğraf çekme imkanı sadece Anadolu Ajansı elemanlarına tanınıyor; onlar da hem foto muhabiri hem Cumhurbaşkanının özel fotoğrafçısı. Çektikleri fotoğraflara da gazetecilik ürünü demek yanlış olur. Halkla ilişkiler faaliyetinin bir parçası o fotoğraflar da. Çünkü İletişim Başkanlığı’nın denetiminden geçtikten sonra AA tarafından servise konuyor." ifadesini kullandı.

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