Bildirici: Milliyet'te ‘Aile terapisti’ olarak yazılar kaleme alan Volkan Pelenk’in aile terapisi yapması mevzuata aykırı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Milliyet gazetesinden "Aile terapisti" unvanıyla yazılar kaleme alan Volkan Pelenk'in Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet bölümü mezunu olduğunun altını çizdi. Bildirici, gazetenin Pelenk'in kariyerini sorgulaması gerektiğini hatırlattı.

Bildirici farukbildici.com'da kaleme aldığı yazıda "Mevzuatta 'Aile terapisi' psikiyatristler ve klinik psikologların görev alanında kabul ediliyor. Yasalarda “aile terapisti” gibi bir unvan ve görev tanımının olmaması uygulamada karışıklıklara yol açıyor. Ama bir sosyal hizmet uzmanının bazı yerlerden sertifika aldıktan sonra 'Aile terapisi' yapabileceğini öngören ve onlara bu yetkiyi veren bir düzenleme de yok. Volkan Pelenk’e, mevzuata ilişkin edindiğim bilgileri içeren yeni bir e-posta gönderdim. Terapinin psikiyatrist ve klinik psikologların görev alanına girdiğini, bazı şirket, kurum ve psikiyatristlerin verdiği eğitim/kurs/seminer gibi eğitimlerin “Aile terapisti” unvanını kullanmak için yeterli olmadığını ifade ettim. Kendisinin eğitiminin aile danışmanlığı için gereken eğitim koşullarını da karşılamadığını belirttim. Sonunda da şu soruyu yönelttim: 'Sizin aldığınızı belirttiğiniz eğitimler, Sağlık Bakanlığı ya da başkaca bir resmi kurum tarafından onaylanmış bir diploma/sertifika mı? Sizin aldığınızı belirttiğiniz eğitimler, “aile terapisti” unvanı kullanmanız için yeterli mi? Tabii başka bir mevzuat söz konusu ve ben durumunuzu yanlış algılıyorsam da lütfen belirtin…' Bu e-postadan önce her soruma anında yanıt veren Volkan Pelenk’ten, aradan günler geçmesine rağmen yeni bir yanıt gelmedi." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

"Türk Psikologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu ve Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Dr. Koray Başar’ın değerlendirmesi, benim yasal mevzuat üzerinde yaptığım incelemeyi doğrulamış oldu. Sosyal Hizmet Uzmanı olan Volkan Pelenk’in özel kuruluşlardan aldığını belirttiği eğitimler “Aile Terapisti” unvanını taşıması hakkını ona vermiyor. Çünkü hem yasalarda böyle bir unvan ve görev tanımı yok; hem de “terapi” tedavi ile ilgili bir süreç, o nedenle tıp eğitimi almış olan kişiler tarafından yapılması ya da kişinin psikiyatrist tarafından yönlendirilmiş olması gerekiyor. Psikiyatri hekimleri ve klinik psikologlar dışındakilerin ailelere yönelik psikoterapi uygulaması mevzuata aykırı.

Sözünü ettiği eğitimleri almış olsa bile yasal olarak “Aile Terapisti” unvanını taşıması mümkün olmayan Volkan Pelenk, aile terapileri yapmakla kalmayıp, Milliyet gibi bir gazetede de yine bu unvanla yazılar yazabiliyor. Milliyet’te yazıyor olmanın avantajını kullanarak kendisini “Aile Terapisti” olarak tanıtıyor; gazete yazarlığını halkla ilişkiler unsuru olarak kullanıyor.

Gerçi Milliyet’teki son yazısını 25 Aralık 2019’da yazmış ama sosyal medya hesaplarındaki profilinin ilk satırında “Milliyet yazarı” olduğunu yazıyor; ardından “Çocuk/Ergen/Yetişkin Terapisti, EMDR Terapisti, Evlilik ve İlişki Terapisti” diye sıralıyor. Milliyet yazarlığı, uzmanlığına güven duyulması için altını çizdiği bir unsur. 5 Ocak 2021 tarihinde çıktığı KRT TV’deki “Aslı Sevi ile renkler” programında da “Terapist Yazar” olarak tanıttı kendisini. İlginç şekilde Milliyet’in internet sayfasında da ismi “Aile Terapisti Volkan Pelenk” diye yazıyor. Anlaşılan adından önce “Aile terapisti” unvanının görülmesini istiyor; Milliyet okurlarının kendisini “Aile Terapisti” olarak tanımalarını hedefliyor. Milliyet, okuruyla buluşturmadan önce Volkan Pelenk’in kariyerini, niteliklerini sorgulamalıydı. Zira burada okurun yanlış bilgilendirilmesi ve insan sağlığının tehlikeye atılması da söz konusu."