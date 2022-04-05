Bildirici: Medya, Londra'dan Adana'ya ulaştığı GPS'le ispat edilen çöpleri görmedi; sadece Bakan Kurum'un yalanlamasını yazdı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Kit Chellel'in Londra'dan yola çıkan ve GPS'le takip ettiği plastik çöpün 3 bin 200 kilometre kat ederek Adana kıyılarına vardığını ispat etmesine ilişkin olarak, "İngiliz gazeteci market atıklarının Adana'ya gidişini GPS cihazı takıp kanıtladı. Ama bizim medya bu vahim olayı görmedi, sadece Bakan Kurum'un yalanlamasını yazdı" yorumunu yaptı.

Bildirici, farukbildirici.com'da kaleme aldığı yazısında poşetleri GPS ile takip eden İngiliz gazetecinin değil, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuyu yalanlamasının haberinin yapıldığını belirterek, "Bir süredir böyle bir habercilik tarzı var; iddiaları ve olayı yayımlamadan Cumhurbaşkanı, bakanlar veya yetkililerin açıklamaları bekleniyor. Oradan gelen açıklama aynen yayımlanarak iddialar yalanlanıyor. Halbuki İngiliz gazetecinin araştırması ciddi ve son derece enteresan bir çalışma. Somut sonuçlara ulaştığı için haber değeri taşıyor. Haber yapmak için illa bakanlığın resmi yalanlamasını beklemeye gerek yok. Tabii bakanlık aranarak, oradan görüş de alınabilir haberi yayımlarken" dedi.

Bildirici, "O haberi yayımlamak da yetmez. Ülke topraklarının havasının suyunun İngiltere’den gelen çöplerle, plastik atıklarla kirletildiği gibi böylesine somut bir haber ortadayken bu ülkenin gazetecilerinin yapması gereken bir görevi var; hemen olay yerine gidip araştırmak. Türkiye’de gazetecilik refleksleri yerinde olsaydı, İngiliz gazeteci Kit Chellel ile söyleşiler yapılır, onun GPS cihazlarından sinyal aldığını söylediği yerler gazeteci kaynardı" ifadesini kullandı.

Bildirici, CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'un çöplerin olduğu bölgeye giderek Avrupa'dan gelen çöpleri gözleriyle gördüğünü ve Bakan Kurum'u yalanladığını hatırlattı. Bildirici, CHP'li Bulut'un açıklamasının Gazete Pencere, Yeniçağ, BirGün, Cumhuriyet, T24, Karar, Evrensel, Halktv.com.tr, KRT TV gibi yerlerde yayımlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Medyanın büyük bölümü İngiliz gazetecinin GPS cihazlarıyla yaptığı araştırmada olduğu gibi CHP Milletvekilinin ortaya koyduğu somut verileri de görmezden geldi. Ne yazık ki, onlar için somut veriler değil bakanın yalanlaması haber değeri taşıyor. Resmi açıklamanın gerçek olup olmadığını da umursamıyorlar. Olay yerine gidip baksalar görecekler Avrupa’nın çöplüğü haline gelmiş arazileri ama öyle bir zahmete de katlanmıyorlar. İngiliz gazetecinin harcadığı çabanın onda birini bile sergilemiyor bu ülkenin 'yurtsever' gazetecileri. Gazetecilik açığı büyük…"