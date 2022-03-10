Bildirici: Güntekin Onay'ın yayın ihalesi konusunda patronunu savunması, bağımsızlığı ve yorumlarına gölge düşürdü

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, futbol yazarı ve yorumcusu Güntekin Onay’ın Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi için Digitürk ile anlaşma sağlanamadığı şeklindeki duyurusuna karşı yaptığı açıklamayı eleştirdi. Bildirici, “Güntekin Onay, yorumcusu değil Digitürk’ün sözcüsü gibi konuştu! Yayın ihalesi konusunda patronunu savunması, bağımsızlığı ve yorumlarına gölge düşürdü. Ama o aynı zamanda Hürriyet yazarı! Acaba çatıştığında hangi patronunun çıkarını savunacak?” dedi.

Bildirici Onay’ın söz konusu açıklamasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bir tarafta Digitürk’ün futbol yorumcusu, diğer tarafta ise Hürriyet futbol yazarı. Yayın ihalesi ile ilgili açıklamasında yorumculuk yaptığı Digitürk lehine konuşuyor. Dile getirdikleri kendisinin samimi düşünceleri de olabilir ama arada ‘çıkar ilişkisi’ olduğu için konuşmamalıydı” görüşünü savundu.

“Yayın ihalesi gibi bütün futbol kulüplerinin ve Federasyon’un dahil olduğu tartışmalı bir konuda taraf olması, Güntekin Onay’ın futbol yorumlarına da gölge düşürdü. Bir yorumcu olarak bağımsız olmadığını ve tarafsız davranmak gibi bir yükümlülük taşımadığını gösterdi” diyen Bildirici, “İki patronundan biri olan Digitürk’ün sözcülüğünü yapan futbol yazarı/yorumcusunun, diğer patronunun çıkarı söz konusu olduğunda da bağımsız ve tarafsız olması beklenemez” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Onay ne demişti? “Kulüpler ‘Süper Lig TV kurarız’ diyorlar ama bu kadar kısa sürede bunu nasıl yapacaklar? Digitürk yayın ihalesine 2.1 milyar TL’lik teklif verdi. Şu anda gelinen noktada iş Saran ve TFF’ye kaldı. Onların verdiği teklif 700 milyon TL. Buradan kim kârlı çıkacak, kim zararlı çıkacak? Yayın için 700 Milyon TL’lik ihale hayata geçerse, Anadolu kulüplerinin yaşama şansı ortadan kalkar.”

TIKLAYIN - Digiturk'ten TFF'ye yayın ihalesi çağrısı