Digiturk'ten TFF'ye yayın ihalesi çağrısı

Mevcut yayıncı kuruluş Digiturk'ten yapılan açıklamada , "TFF ve İhale Komisyonu'nun, Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, naklen yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yapığı yayın ihalesinde tüm paketleri kapsayan Paket 4'te tek teklifi Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) 2 milyar 105 milyon TL +KDV şeklinde vermiş; ancak TFF bunu kabul etmemişti.

TFF, gerekçe olarak da, "Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması, önceki dönemlerde Digiturk ile ilişkilerde yaşanan sorunlar, Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun kamuoyunda ve toplantılarda, bu bedeli kabul etmeyeceklerini beyan etmeleri sebebiyle, söz konusu teklifin kabul edilememesine ve teklif verene yazılı olarak bildirilmesine" diye açıklamıştı.

TFF, diğer paketler Digiturk'un verdiği teklifleri kabul etmiş ve sözleşme imzalanması için 7 Mart 2022 saat 17.00'a kadar da süre vermişti. Ancak yayıncı kuruluş, TFF ile sözleşme imzalamadı. TFF, Digiturk'un bu kararı sonrası imza hakkının diğer teklif veren kuruluşlar Saran Medya ile TRT'ye geçtiğini açıkladı.

Digiturk'ten açıklama

TFF'nin bu açıklamasının ardından Digiturk'ten karşı hamle geldi. Bir açıklama yayımlayan Digiturk, TFF'ye ve İhale Komisyonu'na Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluğunu hatırlattı.

Digiturk'ten yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu’nun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonu'nun, Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz."