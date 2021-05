Bilboard 100 listesinde ilk üç sırayı alan Drake müzik tarihine geçti

Müzik listelerinde zirveden inmeyen, daha önce Beatles'ın rekorunu kıran Drake, Billboard 100 listesinde üç şarkısı birden ilk üçe çıkan ilk sanatçı oldu.

Drake’in What’s Next şarkısı birinci, Wants and Needs şarkısı ikinci ve Lemon Pepper Freestyle şarkısı da listede üçüncü sırada yer aldı.

NTV'nin haberine göre; gerçek adı Aubrey Graham olan Kanadalı rap’çi Drake, geçen yıl çıkardığı Toosie Slide şarkısıyla üçüncü kez Billboard 100 listesine bir numaradan girerek tarihi başarı elde etmişti. Billboard 100 müzik listesine üç kez bir numaradan giriş yapan ilk erkek şarkıcı olmuştu.

Ünlü şarkıcının 2018’de çıkardığı God’s Plan ve Nice for What şarkıları da listeye bir numaradan girmişti.

Şimdi Scary Hours 2 albümü, Drake'in Hot 100 tarihindeki dört sanatçıdan biri olarak 50 haftayı 1 numarada geçirerek müzik tarihine geçmesini sağladı. Onunla birlikte bu tarihi başarıyı yakalayan diğer isimler Rihanna, The Beatles ve Mariah Carey idi.