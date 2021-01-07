Bilal Göregen: İmamoğlu ile video çektiğim için tepki aldım

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının ardından tüm dünyada tanınan Bilal Göregen, Adem Metan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Göregen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yayınladığı videonun ardından tepki aldığını açıkladı.

Bilal Göregen 2015 yılından bu yana İBB Alo Beyaz Masa’da çalıştığını, yakın zaman önce Ekrem İmamoğlu ile çektiği Youtube videosu sonrasında az da olsa tepkiler aldığını ancak bu tepkileri önemsemediğini belirtti.

Instagram fenomenine aşık oldu

Doğuştan görme yeteneği olmayan Göregen, "Bizlerin aşık olma duygusu ses ile başlar, benimde şuana kadar aşık olduğum isimler oldu hatta şu aralar aşık olduğum ama açılmadığım bir kişi var" derken; Adem Metan bu itiraf üzerine kim sorusunu sorarak Göregen’in aşık olduğu ismi bulmaya çalıştı.

Bir Instagram fenomeni olduğunu söyleyen Bilal Göregen isim vermekten ise kaçındı.

"Darbukamı çaldılar"

Adana’da havaalanında İstanbul’a gelirken uçakta başka bir yolcu darbukamı alıp gitmiş çok üzüldüm. Çünkü o darbuka benim ekmek teknemdi. Sonra çok sevdiğim bir ağabeyim bana yeni bir darbuka hediye etti.