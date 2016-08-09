Bilal Erdoğan: Gezi olayının ne olduğunu anlamamız biraz uzun sürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, darbe girişimine ilişkin olarak, "Allah'ın kaderinin üzerine kader yazmaya çalıştılar. Ne diyorlar, 'Bize hocamız şah damarından yakın' diyorlar. Hocalığı batsın, hocalığı da kirletti bunlar" dedi. "Bu Gezi olayının ne olduğunu anlamamız biraz uzun sürdü ama sonunda başkomutanımız 'burada bir oyun var' dedi, bütün milletimizi ikaz etti" diyen Erdoğan, "Hatırlıyor muyuz? Birkaç hafta, birkaç ay derken kendilerince oralardan destanlar devşirmeye çalıştılar. İçlerinde hainler de vardı ama kullanılan insanlar da kandırılmış insanlar da vardı. Yıllarca hepimizin kandırıldığı gibi" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Kısıklı'da açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sonra ne oldu 6 ay kadar sonra bir 17-25 Aralık oldu. Bizzat bizi işin göbeğine koydular. Neye uğradığımızı şaşırdık. Hani derler ya insan hiç ummadığı yerden darbe yediği zaman nasıl tepki vereceğini bilemez. Öyle yakalandık. Dürüstlüğümüzle, namusumuzla göğüs gererken buradan kimse bize bir zarar veremez, elhamdülillah derken kalktılar bizim şerefimizi, namusumuzu lekelemek istediler. Hatırlıyoruz değil mi? Bu oyunlar şimdi daha iyi anlaşılıyor değil mi?"

"Hocalığı batsın"

"Şimdi ne oldu geldiğimiz noktada 240 şehidimiz var. Bir 15 Temmuz destanımız var. Bütün oyunların üzerinde işte Allah'ın planı tecelli ediyor. Bunlar Allah'ın planının üzerine plan kurmaya çalıştılar. Allah'ın kaderinin üzerine kader yazmaya çalıştılar. Ne diyorlar, 'Bize hocamız şah damarından yakın' diyorlar. Hocalığı batsın, hocalığı da kirletti bunlar. Allah cezalarını versin, ne deyim."

"Bu darbeciler, bu alçaklar, başarılı olsaydı, bu Batılıların nerede duracağını, şu anda nasıl görüyoruz. Mısır'daki darbeyi nasıl destekledilerse bu darbeyi de aynen öyle destekleyeceklerdi. 15 yıla yakın Amerika'da ve Avrupa'da yaşamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bunlar için kendi canları değerli, başkalarının canları değersizdir. İspat gerekiyor mu? Fransa'da 6 kişi mi öldü, 9 kişi mi öldü? Bir hafta içerisinde bütün dünya liderleri Fransa'da toplandı değil mi? Hatırlıyor musunuz?"

"Burada 240 sivil, içerisindeki polisimizin de olduğu, askerimizin de olduğu 240 masum 3-4 saat içinde canlarını verdi demokrasi için bağımsızlık için bir tane lider geldi mi? Batı'dan geldi mi? Bir tane dışişleri bakanı geldi mi? Bir tane parlamenter geldi mi? Çünkü hayal kırıklığı içerisindeler. 'Bu Türkiye birbirine girseydi keşke, darbe başarılı olsaydı keşke, zayıflasaydı keşke, diz çökseydi keşke' diyorlar. Öyle değil mi?"