Bilal Erdoğan: Bir cemaat şeffaf değilse orada bir sıkıntı vardır!

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, "Eğer bir dernek, cemaat veya topluluk şeffaf değilse, kapalı kutu işliyor ve kapısı başkalarına açık değilse topladığı zekattan yardımdan kimseye hesap verme ihtiyacı hissetmiyorsa orada sıkıntı vardır" dedi.

Erdoğan’ın, Kahramanmaraş'ta 13'üncü İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Bütün STK'larımızın, topluluklarımızın ve cemaatlerimizin birlikte çalışmasını, birbirlerine kapalı değil açık olmasını önemli buluyorum. Şu konuda açık olmanın zamanı geldi, eğer bir dernek, cemaat veya topluluk şeffaf değilse, kapalı kutu işliyor ve kapısı başkalarına açık değilse topladığı zekattan yardımdan kimseye hesap verme ihtiyacı hissetmiyorsa orada sıkıntı vardır. Bu ne İslami ne ahlakidir, bunu artık bitirmek zorundayız. Bizim işleyişimizde ve sosyal hayatımızda artık buna son vermek zorundayız. Şeffaflık çok önemli, kapılarımızı diğer cemiyet ve derneklere, cemaatlere açık tutmalıyız. Toplumumuza hesap vermemiz çok önemli."

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