TÜRGEV’in ruhsatı ‘özel hayat’ sırrı oldu

AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, İl Milli Eğitim’e TÜRGEV’in iki yurdunun ruhsatını sordu. Valilik, ruhsat bilgilerini özel hayatın gizliliği gerekçesiyle paylaşmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulunda yer aldığı TÜRGEV’e Gaziantep Şahinbey’de yer alan yurt binasının ruhsat bilgileri “özel hayat” kapsamına girdi. CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan, “Kimin özel hayatının ihlal edildiğini ve nasıl ihlal edildiğini yetkililerin açıklamasını bekliyorum” dedi.

25 yıllığına bedelsiz

AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne; Akkent Mahallesi’ndeki Özel TÜRGEV Hatice Hanım Yükseköğretim Kız Yurdu ile Şehitkamil ilçesindeki Özel TÜRGEV Halime Hatun Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun iş yeri açma ve çalışma ruhsatını sordu. Valilik, Kalkan’a yolladığı resmi yazıda ruhsatın valilik oluruyla alındığını belirterek ilginç bir yanıta imza attı. Valilik ruhsat örneklerinin özel hayatın gizliliğini ihlal edeceği gerekçesiyle paylaşamayacağını bildirdi. Valiliğin yanıtını gazetemize değerlendiren Uğur Kalkan belediyenin söz konusu arsaları 2013 yılında 25 yıllığına bedelsiz olarak TÜRGEV’e tahsis ettiğini anımsattı.

"Konuyu takip edeceğim"

Kalkan şöyle devam etti: “Tarafıma gönderilen yanıtta bu yurtların Valilik oluru ile açıldığı ruhsat talebinin ise Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 21. maddesine aykırı olduğunu ilettiler. 21. madde özel hayatın gizliliği ilkesine vurgu yapmakta. Bir ruhsat talebinin özel hayatın gizliliğini nasıl ihlal ettiği gerçekten de merak konusu. İlerleyen günlerde yeni başvurularla ve hukuki olarak başvuru yaparak bu konuyu takip etmeye devam edeceğim. Kimin özel hayatının ihlal edildiğini ve nasıl ihlal edildiğini de yetkililerin açıklamasını bekliyorum...”