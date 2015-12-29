Kılıçdaroğlu'nun 'bağış yolsuzluğu' ile suçladığı TÜRGEV'den yanıt

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Akalın, bugün partisinin grup toplantısında vakfa yönelik suçlamalar yönelten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. "Kendisini TÜRGEV'e bağış yapmaya davet ediyoruz. Pek çok bağışçımıza davet ettiğimiz gibi" diyen Akalın, Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV hakkında açıkladığı belgenin 2 yıl önce kendileri tarafından da kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında TÜRGEV'le ilgili şu iddiaları gündeme getirmişti:

"Yolsuzluk almış başını gidiyor. İhale mi alacaksın, önce TÜRGEV'e paranı yatıracaksın, sonra ihaleyi kazanacaksın. Ben Suudi Arabistan'dan 99 milyon dolar para geldiğini söylemiştim. Onun belgesi hakime verdik. Vakıflar Bankası mahkemeye yazıyı göndermiş. O para TÜRGEV'in hesabına yatmış. TÜRGEV'in adı artık götürgen, malı götüreceksin"

Akalın, söz konusu iddialar hakkında şunları söyledi:

"Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, hakikaten hayret ve şaşkınlık içindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu TÜRGEV'in sözüm ona rüşvet aldığına dair bir belge gösteriyor ve diyor ki 'işte bakın ben TÜRGEV'in 99 milyon dolarlık bir parayı bağış olarak aldığını kamuoyuyla paylaşıyorum, bunun belgesi var elimde' diyor.

Sayın Kılıçdaroğlu bunu ortaya koyduğunu düşünüyor ancak bununla ilgili TÜRGEV tarafından hiçbir zaman aksi yönde bir şey söylenmiş değil. Daha doğru bir ifadeyle 2 yıl önce ben TÜRGEV'in yönetim kurulu başkanı olarak vermiş olduğum bir röportajda bu konu soru olarak geldi. Evet, söz konusu bağışı biz aldık ve bu bağışı almamız ve buna benzer bağışlar almamızda hukuken hiçbir sakınca yok. Tam tersi sakınca olması şöyle dursun, vakıflar çalışmalarını bağışlarla gerçekleştirir. Çünkü vakıflar kar amaçlı kurulmuş kurumlar değildir. Hem Türkiye'de hem dünyada herkes bunu bilir. Vakıflar kuruluş amaçlarındaki hususları ancak ve ancak almış oldukları bağışlarla gerçekleştirirler. Bir başka ifadeyle, Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında 'işte bakın böyle bir belge ortaya koydum' dediği şey 2 yıl önce TÜRGEV tarafından söylenmiş ve hiçbir zaman da saklanmış olan bir husus değil."

"2 yıl önce CHP'nin soru önergesini yanıtladık"

Akalın, aynı konuda CHP'den 2 yıl önce bir soru önergesi verildiğini, bu soru önergesinin TBMM'de yanıtlandığını dile getirdi.

TÜRGEV'in özellikle kız öğrencilerin eğitimine destek verdiğini anımsatan Akalın, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu bir baba, bir dede. 8 bin 500 kızımızın barındığı yurtlarla ilgili konuşurken, öğrencilerin, anne ve babalarının ne kadar üzüldüğünü tahmin edebilir. Biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu tip talihsiz açıklamaları ve özellikle kamuoyunda artık yeniliği kalmamış, artık güncelliğini yitirmiş konuları sanki ilk defa meydana gelmiş gibi ortaya sürmüş olmasını gerçekten bir siyasiye yakıştıramadığımı söylemek istiyorum. Buradan da Sayın Kılıçdaroğlu'na bir çağrım var. TÜRGEV özellikle kız öğrencilerin eğitimi amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Onların yarının Türkiyesine çok daha güzel bir şekilde, yönetici kadınlar olarak yetişmesi için çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da kız öğrencilerin eminim ki eğitim hayatlarını desteklemek ister. Dolayısıyla biz kendisini de buradan TÜRGEV'e bağış yapmaya davet ediyoruz. Pek çok bağışçımıza davet ettiğimiz gibi."

Türkiye'de TÜRGEV'in 50'ye yakın öğrenci yurdunun bulunduğunu aktaran Akalın, Kılıçdaroğlu'nun da bu yurtları ziyaret etmesini istediklerini vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu bir gün misafirimiz olabilir, yurtlarımızdaki öğrencilerimizle tanışabilir" diye konuştu.

"TÜRGEV DENETİMDEN GEÇTİ"

Arzu Akalın, TÜRGEV'in bağışın alındığı dönem de dahil olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminden geçtiğini belirterek, şöyle dedi:

"TÜRGEV'e yapılan bağışlara benzer nitelikteki bağışlar, Türkiye'deki ve dünyadaki sivil toplum kuruluşlarına da yapılıyor. Çok daha yüklü, çok daha büyük miktarlarda yapılıyor. Çünkü büyük projelerin gerçekleşmesi, yani her bir vakfın eğitimse eğitim, kadını korumaya dairse kadını korumaya dair, hangi amaca yönelik vakıf kurulmuşsa o projelerin gerçekleşebilmesi için o bağışlar kullanılır. Dünyanın her yerinde iş dünyası bunu bir sosyal sorumluluk olarak görür. Bize yapılan bağışların çok çok daha ötesinde çok daha büyük miktarların yapıldığına da tüm dünya şahit oluyor. Dolayısıyla TÜRGEV'e yapılmış olan çok özel bir bağış yok. Çok daha önemlisi TÜRGEV zaten kendisine hayırseverler tarafından yapılmış olan tüm bağışları amacına matuf, amacına yönelik kullanmaktadır. Nitekim yapılan denetimler sırasında da bunlar belgelenmiş durumdadır."

. Akalın, "Kendisini TÜRGEV'e bağış yapmaya davet ediyoruz. Pek çok bağışçımıza davet ettiğimiz gibi" dedi.