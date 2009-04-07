Bikini jeansler geliyor

2008 yazında sadece satıldığı Japonya ve Brezilya'da değil tüm dünyada gündem yaratan Bikini Jeans bu yaz Türkiye'de de çok konuşulacak.Tatilde kendine güvenenlerin mutlaka bavulunda yer vereceği Bikini Jeans'in beğeneni ile beğenmeyeni ile gündem yaratacağı kesin.Brezilya'da Rio Sahillerinde kapış kapış satılan Bikini Jeans artık Türk Müşterileriyle buluşmayı bekliyor. Bikini Jeans tasarım haklarını alan bir firma 2009 yazında Bikini Jeans'i güzel kızların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.