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Yaşam

Bikini jeansler geliyor

Japon Modacı Sandra Tanimura düşük bel kotlarda yaşanan sorunları gidermek için çalışırken Bikini Jeans'i tasarladı.

07 Nisan 2009 03:00

Japon Modacı Sandra Tanimura düşük bel kotlarda yaşanan sorunları gidermek için çalışırken Bikini Jeans'i tasarladı. Bikini ile Jeans'in bu başdöndüren buluşması çok dikkat çekti.

2008 yazında sadece satıldığı Japonya ve Brezilya'da değil tüm dünyada gündem yaratan Bikini Jeans bu yaz Türkiye'de de çok konuşulacak.
Tatilde kendine güvenenlerin mutlaka bavulunda yer vereceği Bikini Jeans'in beğeneni ile beğenmeyeni ile gündem yaratacağı kesin.

Brezilya'da Rio Sahillerinde kapış kapış satılan Bikini Jeans artık Türk Müşterileriyle buluşmayı bekliyor. Bikini Jeans tasarım haklarını alan bir firma 2009 yazında Bikini Jeans'i güzel kızların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.









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