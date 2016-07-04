Bikini 70 yaşında; ilk bikini 3,5 kilo ağırlığındaydı



Kadınların vazgeçemediği bikininin ortaya çıkışı, ABD'nin Bikini Adası'nda yaptığı atom bombası denemesinden tam dört gün önce oldu. Ve kadınların güzelliklerini sergilediği bu küçük kumaş parçaları da adını, pek alakalı olmayan bu olaydan aldı. Nükleer bomba denemesinin izlerini adında taşıyan bikinin mucidi ise bir erkek! Hem de moda sektöründen dikiş ve terzilikten anlayan biri değil, bir makine mühendisi.

Tanıtımı striptizci yaptı

Fransız makine mühendisi Louis Reard, 60 yıl önce bikiniyi keşfederek bir çığır açacağından habersizdi kuşkusuz. Parisli modaevleri Reard'ın ürettiği bikiniyi sergilemekten kaçındığı için, Reard 5 Temmuz günü bir striptizci ile anlaşarak bikinisini Paris'in tanınmış havuzlarından Molitor'da sergilemesini istedi ve bikini böylece ilk kez sergilendi.

'Sanki başka bir gezegendeydik'

Dönemin Fransız gazetelerinde bikinin doğuşu, "Revü dansçısının bikinisiyle ortaya çıkmasıyla, herkes nefeslerini tutmuş onu izliyordu. O kadar beklenmedik bir şeydi ki, kendimizi sanki başka bir gezegendeymişiz gibi hissettik" şeklinde anlatılıyordu.

Atom bombasıyla ilgisi

Reard, bu devrim niteliğindeki küçük giysisine "bikini" ismini layık görmüştü. Çünkü Amerikalılar birkaç gün önce Pasifik Okyanusu'ndaki Bikini Adası'nda bir nükleer bomba denemesinde bulunmuştu ve bir deniz giysisinin bu kadar müstehcen oluşuna alışmak, nükleer bomba fikrine alışmaktan daha zordu.

"Edepsiz giysi"

Gerçekten öyle oldu. 50'li yıllarda plajlarda bikini yasağı uygulamaları vardı ve hatta şimdilerde bikinilerle özdeşleşen Brezilya'da bikini karşıtı dernekler kurulmuştu. Bikinin hak ettiği şöhreti kazanması ise Hollywood yıldızlarının bu küçük ve kimi çevrelerce "edepsiz" kabul edilen giysiye olan ilgisiyle başladı. Ursula Anders, James Bond'un "Dr. No" filminde iki parçalı beyaz bikinisiyle dalgalarla boğuşurken, 1962 yılında Birgit Bardot Cannes Film festivaline seksi bikinisiyle katılıyordu.

İlk bikini 3,5 kilo ağırlığındaydı

Ve zamanla bikini, plajların vazgeçilmez giysileri halini aldı ve bikinilerin model, renk ve üretildiği kumaşlar dönemin modasına uygun olarak değişime uğradı. Öyle ki; şimdi giyildiğinde neredeyse hissedilmeyecek kadar hafif ve küçük parçalardan oluşan bikini, 40'lı yıllarda ıslak halde tam 3,5 kilo ağırlığındaydı.