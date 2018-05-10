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BİKAP, Adana'da alışveriş şenliği düzenledi

Eser PAZARBAŞI- Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Başarılı İş Kadınları Derneği (BİKAP) tarafından alışveriş şenliği düzenledi

10 Mayıs 2018 21:58

Eser PAZARBAŞI- Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Başarılı İş Kadınları Derneği (BİKAP) tarafından alışveriş şenliği düzenledi.
Adana\'da, bir otelde 2\'nci kez düzenlenen etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün yanı sıra İstanbul cemiyet hayatından Nil Uzun, Selen Görgüzel Alkan, Uğur Arslan, Melda Aksu, Işıl Reçber, İvana Sert, Özge Ulusoy, Emel Yıldırım ve Ece Vahapoğlu\'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Dünyaca ünlü Make-Up artist ve Stil Danışmanı Uğur Aslan ise gösterilen ilgiden memnun kaldığını belirtti. Etkinliğe katkı verenleri plaket verildi.

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