Bigadiç'te hayırsever anne ve oğuldan 'eğitime' destek

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde Nevin Çayhan ve oğlu Metin Çayhan, kırsal Işıklar Mahallesi’ndeki Fatih İlkokulu’na müzik ve zeka oyunları sınıfı kazandırdı.

Bigadiç’in kırsal Işıklar Mahallesi’nde eğitim veren Fatih İlkokulu’nun müzik ve zeka oyunları sınıfının ihtiyacı, hayırsever anne ve oğlu tarafından karşılandı. Nevin Çayhan, oğlu Metin Çayhan ile birlikte ölen eşi Hüseyin Çayhan anısına okulun ihtiyacı olan müzik ve zeka oyunları sınıfının tefrişatlarını yaptırdı. Kazandırılan sınıfların açılışı Kaymakam Altuğ Çağlar’ın katıldığı tören ile yapıldı. Işıklar Mahallesi’nde doğup büyüdüğünü söyleyen Nevin Çayhan, ölen eşi anısına oğluyla birlikte tefrişatı yaptıklarını söyledi. Kırsal mahallelerde okuyan çocukların sosyal ve kültürel etkinlikler yapabileceği yerlere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Çayhan, eğitime destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Hayırsever aileye teşekkür eden İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, \"İlçemizde ve memleketimizde böyle duyarlı insanlar olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Okullara ve eğitime yapılan yardımlar çok önemli. Ben kendilerine teşekkür ediyorum\" dedi.

Okul Müdürü Ali Gündoğdu ise hayırsever aileye teşekkür ederek, \"Kendileri bize bu teklifte bulundu. Çocuklarımız hem müzik eğitimi, hem de zeka oyunları sınıfına kavuştular. Öğrencilerimiz daha iyi ve nitelikli eğitim görmeye başlayacak\" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Kaymakam Çağlar ve Çayhan ailesi öğrencilerle birlikte yeni sınıfları gezdi.

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