Big Lebowski'nin devam filmi geliyor

Son dönemde yönetmenliğe ağırlık veren aktör John Turturro, Coen kardeşlerin yönettiği 1998 yapımı kült film ‘Büyük Lebowski’nin devamını çekeceğini açıkladı. Radikal’de yer alan habere göre, Sicilya Adası’ndaki Taormina Film Festivali’ne katılan John Turturro, ‘Big Lebowski’nin devamı için Coen kardeşlerden gerekli izni aldığını, Woody Allen ile çalışacağını ve daha önce filmde canlandırdığı ‘Jesus’ karakterini ön plana çıkarmak istediğini söyledi.

John Turturro’nun yanı sıra Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman ve David Huddleston’un oynadığı suç komedisi ‘Big Lebowski’de her şey Los Angeles’lı işsiz güçsüz, kaygısız ve miskin, bowling hastası “The Dude” (ahbap) lakaplı Jeffrey Lebowski’nin (Jeff Bridges), kendisiyle aynı adı taşıyan bir milyonerle karıştırılmasıyla başlar. Tekerlekli sandalyeye mahkûm milyonerin genç karısı şehirdeki birçok kişiye borçlanmış ve borcunu ödememiştir. Dude Lebowski’nin evine gelen iki ganster onu tartaklayıp çok kıymetli halısına işeyince o da halısının parasını istemek için soluğu adaşının malikanesinde alır ve hiç ummadığı bir maceranın içine girmiş olur.

15 milyon dolara mal olan film, 17 milyon dolar hasılat yaparak gişede pek başarılı olamadı ancak eleştirmenlerden olumlu notlar aldı. Eksantrik karakterleri (özellikle de filmin anti-kahramanı Jeffrey “Dude” Lebowski), alışılmadık laubali diyalogları, gerçeküstü tarzda çekilmiş rüya sahneleri ve seçme müziği ile kısa sürede kült klasikler arasına girdi, hatta “ İnternet çağının ilk kült filmi” olarak anılmaya başlandı. Daha da ileri giden filmin fanatik müritleri 2002’den itibaren bir “Lebowski Festivali” düzenlemeye bile başladı.