Big Bang Theory'nin yıldızından "seks sahnesi" iddiası

T24 Dış Haberler

Big Bang Theory dizisinin yıldızı Kaley Cuoco, rol arkadaşı Johnny Galecki ile ayrıldıktan sonra dizinin yaratıcılarının bilinçli olarak ikili arasında seks sahneleri yazdığına inandığını söyledi.

Dizide Penny karakterini canlandıran Cuoco ve Leonard karakterini canlandıran Galecki çekimler sürerken bir süre aşk yaşamıştı. İkili 2009 yılında ayrıldıktan kısa süre sonra bu sefer dizideki karakterleri ilişki yaşamaya başladı.

Cuoco, Galecki ile şimdilerde arasının hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylerken, "İlk ayrıldığımızda kısa süre hassas bir dönem geçirdik" dedi.

Armchair Expert podcastine konuk olan Cuoco, "Bu haftalarda Chuck'ın yazdığı bölümlerde birden bire karakterlerimiz her saniye yatıyorlardı" diye konuştu.

Lorre'un bunu kendileriyle "dalga geçmek için mi" yoksa "tekrar bir araya gelmeleri için mi yaptığını bilmediklerini" belirten Cuoco, dizinin yaratıcısına kızgın olmadığını ifade etti.