BIFED 2021’in başvuru süresi uzatıldı

Yönetmenler, sinemaseverler, bilim insanları ve ekoloji aktivistlerini buluşturan festival Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) 2021’in belgesel başvuru süresi 16 Mayıs’a uzatıldı. Ekolojik belgesellerin yer aldığı festival 13-17 Ekim tarihlerinde çevrimiçi platformda gerçekleşecek.

Yönetmenliğini Petra Holzer’in, koordinatörlüğünü Ethem Özgüven’in üstlendiği Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali bu sene 8’inci yılına giriyor.

13-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivale katılacak belgeseller için son başvuru tarihi ise 1 Mayıs’tan 16 Mayıs’a uzatıldı.

Festivale bu sene de katılım ücretsiz olacak. Festivalde, küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik, yeşil aktivizm, tohum, enerji, sağlık, gıda üretim, tarım gibi konularda çekilen belgeseller gösterime giriyor.

Başvurular bifed.org adresinden yapılıyor.