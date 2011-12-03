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Politika

Biden Türkiye'nin yanındayız mesajını verdi ANKARA (A.A)

03 Aralık 2011 18:22

-Biden Türkiye'nin yanındayız mesajını verdi ANKARA (A.A) - 03.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden görüşmesinde, Biden'ın ABD'nin terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında yer aldığı mesajını verdiği öğrenildi. Görüşmede, Başbakan Erdoğan da terörle mücadele konusunda bu desteğin önemli olduğunu ifade etti. Görüşmede terörle mücadelenin yanı sıra başta Irak olmak üzere bölgesel konular da ele alındı. Joe Biden, Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde de bulundu.

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