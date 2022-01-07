Biden: Koronavirüs'ün kalıcı olacağını düşünmüyorum

Şu anda ülkede test eksikliği sorunuyla mücadele ettiklerini kaydeden Biden, "Şu ana kadar ayda 300 milyon test yaptık, bu, günde 11 milyon demek. Buna ek olarak 500 milyon test kiti siparişi de verdik. Bu virüsü kontrol altına alabiliriz" ifadelerini kullandı.