Biden'ın "soykırım" nitelemesinden sonra Erdoğan ile Aliyev görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajında "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı. Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini kınadı ve bunun 'tarihi hata" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. ABD Başkanı Biden'ın "soykırım" nitelemesinden sonra gelen telefon görüşmesinde, Erdoğan ve Aliyev, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulundu.