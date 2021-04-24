Biden'ın "soykırım" nitelemesinden sonra Erdoğan ile Aliyev görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Biden'in "soykırım" nitelemesi kınandı.
Biden’in kararının yanlış olduğunu belirten Aliyev, söz konusu açıklamayı tarihi bir hata olarak nitelendirdi ve Azerbaycan'ın bu açıklamayı kabul edilemez bulduğunu vurguladı. Biden’ın açıklamasının bölgedeki işbirliğine ciddi zarar verdiğini söyleyen Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.
Aliyev’e desteği ve tutumu nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasında her alanda kardeşçe ve dostane ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği de aktarıldı.
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