T24 LogoT24 Logo
Politika

Biden'ın "soykırım" nitelemesinden sonra Erdoğan ile Aliyev görüştü

24 Nisan 2021 21:41

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajında "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi  yaptı. Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini kınadı ve bunun 'tarihi hata" olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. ABD Başkanı Biden'ın "soykırım" nitelemesinden sonra gelen telefon görüşmesinde, Erdoğan ve Aliyev, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Biden'in "soykırım" nitelemesi kınandı.

Biden’in kararının yanlış olduğunu belirten Aliyev, söz konusu açıklamayı tarihi bir hata olarak nitelendirdi ve Azerbaycan'ın bu açıklamayı kabul edilemez bulduğunu vurguladı. Biden’ın açıklamasının bölgedeki işbirliğine ciddi zarar verdiğini söyleyen Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.

Aliyev’e desteği ve tutumu nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasında her alanda kardeşçe ve dostane ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği de aktarıldı.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadesini kullandı

erdoğanbidenaliyevjoe biden
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24